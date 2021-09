Bankomat: Entscheidung noch offen

Die Nachfragen häufen sich aus der Bevölkerung, der schwant, dass sie wohl dauerhaft auf eine SB-Filiale in ihrem Ortsteil verzichten muss. Eine Entscheidung wurde aber noch nicht gefällt, beteuert ein Banksprecher.

Nach Sprengung in Bösensell

Bekommt Bösensell wieder einen Bankomaten? Diese Frage ist noch offen, so lauten die Angaben von Robert Klein, Sprecher der Sparkasse Westmünsterland, die die SB-Filiale gemeinsam mit der Volksbank Münsterland Nord betrieben hat. Der Pavillon am Lebensmittelmarkt „nah und gut“ war in der Nacht zum 23. Juli bei der Sprengung des Bankomaten total zerstört worden.