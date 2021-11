„Bauarbeiten liegen im Zeitplan“

Der Lidl-Parkplatz wird zurzeit von Baufirmen genutzt, die an der Erweiterung und Sanierung der Filiale in Senden arbeiten.

Der Parkplatz vor dem Discounter ist gut gefüllt. Allerdings sind es nicht Kunden, die den Lebensmittelmarkt aufsuchen, sondern Firmenfahrzeuge, die die Fläche nutzen. Denn Handwerker regieren zurzeit in und an der Lidl-Filiale in Senden. Sie soll Anfang Dezember aber auch wieder Kunden empfangen. So lautet der Zeitplan für die Modernisierung und Erweiterung des Marktes. Eine Vorgabe, die eingehalten werden dürfte, ergab die Anfrage der WN-Lokalredaktion.

Denn: „Mit den Bauarbeiten liegen wir im Zeitplan und planen nach wie vor, die Filiale in Senden am 2. Dezember wiederzueröffnen“, bestätigt die Pressestelle des Unternehmens nach Rücksprache mit dem Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Westerkappeln, Bodo Konway.

Öffnungszeiten sollen ausgeweitet werden

Am 11. Oktober war der Standort geschlossen worden. In dem knappen Zeitfenster soll die Filiale um rund 210 auf dann 1200 Quadratmeter durch einen Anbau vergrößert werden. Die Fläche soll für breitere Gänge und eine ansprechendere Warenpräsentation genutzt werden, teilte das Unternehmen mit, das in weitere optische und energetische Verbesserungen investiert.

Auf dem Parkplatz steht künftig eine E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten zur Verfügung. Die Anlieferungszone wird eingehaust, um Lärmschutzauflagen zu erfüllen.

Die Öffnungszeiten sollen von bislang 8 bis 20 Uhr auf 7.15 bis 20.30 Uhr ausgeweitet werden.