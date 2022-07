Senden

Über aktuelle Verkehrsthemen informierten Kreisdirektor Dr. Linus Tepe und Bürgermeister Sebastian Täger. So soll etwa an der K 2 zwischen Ottmarsbocholt und Nordkirchen und an der L 884 zwischen Venne und Ottmarsbocholt jeweils im Spätsommer mit den Arbeiten für Radwege begonnen werden.

Von Thomas Fromme