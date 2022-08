Bauunternehmen Gieseke zieht Investition durch

Auf das Bauherrenglück folgte das Investorenpech: Die Bauunternehmung Gieseke war hocherfreut, eine Parzelle im Gewerbegebiet Brocker Feld ergattert zu haben. Der Tiefschlag bestand darin, dass – als die Bagger schließlich mit der Schaufel zu scharren begannen – die Rohstoffpreise rasant stiegen und die Zinsen sich verdreifacht hatten. „Da haben wir schon geschluckt“, räumte Mark Gieseke, einer der Geschäftsführer des über 100 Jahre alten Unternehmens, ein. Die Entscheidung fiel schließlich für das: „Wir ziehen das durch.“

Bestnoten für den auserkorenen Standort

Offiziell besiegelt wurde diese Haltung mit der Grundsteinlegung, die am Donnerstag gefeiert wurde. Wozu trotz der finanziellen Herausforderungen auch aller Grund besteht. Denn Mark Gieseke, der mit mehreren Kommunen gesprochen habe, verteilte Top-Noten an den auserkorenen Standort: „Es ist so super hier. Besser geht´s gar nicht.“ Dieses Lob bezog der Unternehmer auf die Gunst der Lage – nah an A 43/A 1 und nah an FH und Uni zur Mitarbeiter-Rekrutierung – sowie auf die Willkommenskultur der örtlichen Wirtschaftsförderung. „Das war wirklich toll, was die geleistet haben“, so das Mitglied der Unternehmensleitung.

Hauptsitz bleibt weiterhin Rheine, eine Niederlassung in Münster in der Nähe der Halle Münsterland gibt Gieseke perspektivisch auf. Die Kräfte werden in Senden gebündelt – einem Standort, der rein baulich mit dem Stammhaus ebenbürtig sei. Und der gegenüber vom Stroetmann-Logistikzentrum entsteht, an dessen Bau Gieseke beteiligt ist.

Die Animation zeigt die Niederlassung der Bauunternehmung Gieseke, die in Senden im Gewerbegebiet Brocker Feld entsteht. Verwaltung und Lagerhalle werden auf einem 54000 Quadratmeter großen Grundstück errichtet. Das Nebengebäude, in dem Schüttgut abgefüllt werden kann, soll später realisiert werden. Foto: Christian Kuckert Architektur

Es sollte „etwas mit Pfiff“ werden, hatte die Geschäftsleitung als Maxime ausgegeben. Pfiffiges geliefert hat das münsterische Architekturbüro Kuckert, dessen Planung Gieseke als „sehr gelungen“ bezeichnete: Neben den optischen Reizen einer Außenhaut mit Metalllamellen und einer Holzfassade, die einen massiv erstellten Kern umgibt, zeichnet das Gebäude die Bündelung von Verwaltung/Administration für bis zu 70 Arbeitsplätze auf zwei Geschossen und 1400 Quadratmetern Fläche sowie einer Lagerhalle für technisches Material aus. Beide Bereiche finden sich unter einem Dach, das teils begrünt und mit Photovoltaik versehen ist.

Anfrage hätte nicht später kommen dürfen

Dass das Millionenprojekt in Senden auf dem 5400 Quadratmeter großen Grundstück in Beton gegossen werden kann, hat auch mit Timing zu tun. Die Anfrage „hätte nicht viel später kommen dürfen“, ließ Bürgermeister Sebastian Täger durchblicken, dass die Flächennachfrage hoch sei. Viel Überzeugungsarbeit habe die Firma Gieseke aber nicht leisten müssen. Die Unternehmensgruppe mit 280 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 75 Millionen Euro sei schon in Senden mit Aufträgen vertreten gewesen. Offenbar hinterließ die Firma einen guten Eindruck. Täger nannte sie einen „großen Fisch, den wir gerne an Land gezogen haben“. Der Bürgermeister hob auf die hohe Zahl von Arbeitsplätzen ab, die nach Senden verlagert werden beziehungsweise noch entstehen sollen.