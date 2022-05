Beethoven wundervoll interpretiert

Eigentlich hatte er zwei Stunden früher da sein wollen. Dann hätte er noch Zeit gehabt, sich mit dem Flügel vertraut zu machen. „Die Zeitangabe für die Strecke von Hamburg hierher lag bei 3:25 Stunden. Die Realität auf der Autobahn machte daraus 5:25 Stunden“, erklärte Justus Frantz, als er am Sonntagabend nun endlich das bereits für 2020 vorgesehene Konzert im Rathaus spielen konnte.

Also musste das Einspielen des großen Pianisten von Weltrang auf der Bühne vor Publikum stattfinden. Was die Zuhörer natürlich höchst erfreute, kamen sie doch so zusätzlich in den Genuss von drei Chopinwerken, die nicht auf dem Programm standen. Gleichzeitig konnten sie erleben, wie der 78-Jährige mit roter Brille, sportlich gekleidet in roter Jeans und Turnschuh tragend, sich den Konzertflügel – „leider kein Steinway“, so Frantz – Stück für Stück, Werk für Werk zum Freund machte.

Danach schien sein Unmut über die verspätete Ankunft wie verflogen und der Botschafter für das klassische musikalische Erbe Mitteleuropas wieder ausgeglichen. Er präsentierte sich bestens aufgelegt für eine aufschlussreiche und humorvolle Einführung in die Beethoven-Werke, mit denen er die folgenden zwei Stunden nachhaltig beeindruckend füllte. „Franz Liszt sagte über die Mondscheinsonate, dass sie diesen Namen eigentlich gar nicht verdient hat“, erklärte Justus Frantz und führte weiter aus, dass Beethoven darin zwei todesnahe Kontakte beschreibt: das Idyll eines Dorforchesters und eben das Signal, dass „uns alle irgendwann rufen wird“.

Justus Frantz imponierte und überzeugte als großartiger Geschichtenerzähler verbal und selbstverständlich dreimal mehr an den Tasten und das alles selbstverständlich ohne Notenblätter. Zu hören gab es zudem Beethovens Sonate Pathétique Nr. 8 in c-Moll op.13. und die Sonate Appassionata Nr. 23 in f-Moll op. 57. „Seine zunehmende Schwerhörigkeit spiegelt sich auch in seinen Kompositionen wider. Und dennoch versuchte er bei dieser Tragödie griechischen Ausmaßes dem Schicksal in den Rachen zu greifen“, so Justus Frantz, der diese Werke wunderbar interpretierte. Nach dem zweistündigen kraftvollen Konzerteinsatz spielte er zum Ausklang etwas Leichtes von Chopin und aus gegebenem Anlass als Zugabe „Das Butterbrot“ von Mozart und rundete damit seinen Auftritt einmal mehr humorvoll ab.