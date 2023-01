Bei Frost sind Radieschen Mimosen

Stephanie Holtmann vom Obst- und Gemüsehandel Rogge betrachtet den Markt an der Eintrachtstraße in Senden als guten Standort.

Die Quote der langen Unterhosen und die Anzahl der textilen Schichten vom Fleece bis zur Mütze dürfte höher gelegen haben als sonst. Deutlich niedriger war auf jeden Fall die Zahl der Marktbesucher, die am Donnerstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nässe den Weg zur Eintrachtstraße antraten. „Ich freue mich über jeden Kunden“, sagt Uschi Taubitz. Sie bietet Bio-Backwaren an, die an dem feuchtkühlen Donnerstag weniger Absatz finden.