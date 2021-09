Beim Lüften herrscht rauer Wind

Das Thema Lüfter in Schulen bewegte im Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur die Gemüter. Nach Auskunft der Verwaltung besteht in Senden kein akuter Handlungsbedarf. Nun soll ein Elternabend die emotionale Debatte abkühlen.

Auf 18 Seiten hat Holger Bothur, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste, Freizeit, Bildung, dargelegt, wieso sich beim Thema Belüftung in Senden fast kein akuter Handlungsbedarf ergibt. Die Präsentation war erneut Thema – nunmehr in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur. Die Mandatsträger nahmen die Ausführungen als schlüssig zur Kenntnis. Doch dabei allein soll es nicht bleiben.

„Sehr emotionales Thema“

Denn: Barbara Schupp (CDU) brachte den Vorschlag in die Diskussion, die Informationen, die den Politikern präsentiert und deren Essenz auch in den WN berichtet wurde, auf weiteren Kanälen an die Empfänger zu bringen. „Das ist ein sehr emotionales Thema“, fasste Schupp ihre Eindrücke aus der Elternschaft der Schulen zusammen. Um Sachlichkeit und einen direkten Austausch zu ermöglichen, regte die CDU-Mandatsträgerin an, einen Infoabend für Eltern mit neutralen, fachkundigen Referenten anzubieten – „weil das Thema so schwierig ist“.

Bothur griff den Vorschlag auf. Mehr noch: Er hatte selbst schon Initiative in diese Richtung ergriffen – nach Rückkopplung mit den Schulleitungen, wie er im Ausschuss berichtete. Als möglichen Experten hatte Bothur Prof. Dr. Thomas Steffens von der Technischen Hochschule Mittelhessen auserkoren. Diesen habe er auch schon angeschrieben, um die Bereitschaft des Experten abzuklopfen. Allerdings, so der Fachbereichsleiter weiter, habe die Gemeinde noch keine Antwort erhalten.

Bothur schlug vor, die Veranstaltung in einem Online-Format durchzuführen, das die Beteiligung möglichst vieler Eltern erlauben würde. Dort, so Schupp, werde verfolgt, dass andernorts durchaus Belüftungsanlagen angeschafft würden. Das Motto in Senden, auch im Winter immer wieder das Fenster zu öffnen, werde bei manchen Vätern und Mütter kritisch gesehen.

Lüften durchs Fenster „erste Wahl“