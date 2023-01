„Berufsbild ins rechte Licht rücken“

Der Krieg und die Inflation: Beides sorgt aktuell auch bei den Bauern für Sorgenfalten, wie der Vorsitzende Philipp Beckhove am Dienstag auf der Jahreshauptversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes (LOV) Ottmarsbocholt/Venne in der Gaststätte Lindfeld in seinen einleitenden Worten erklärte. Sicherlich gebe es Rekorde etwa bei den Erlösen aus Getreideverkäufen, dem ständen allerdings auch Rekordpreise auf der Kostenseite gegenüber.

Im Verlauf des Abends stand etwas anderes im Mittelpunkt der Diskussion. Ein Thema, welches von den Bauern schon seit vielen Jahren beklagt wird, nämlich „dass Nabu, BUND und Peta diese Mobbing-Schiene fahren – also sich selber beliebt machen auf Kosten anderer“, was nach den Worten von Martin Bontrup, stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, zur Folge hat, „dass unser Berufsstand als Tierquäler und Umweltzerstörer dasteht“.

Öffentlichkeitsarbeit scheitert an Finanzierung

„Da werden bei uns bewusst Schwachstellen gesucht, und dann wird immer wieder öffentlichkeitswirksam in diese Kerbe gehauen“, beschrieb er das Vorgehen dieser Verbände, worin er ein „Geschäftsmodell“ sah, um so aus der Bevölkerung Spendengelder zu bekommen. Mit fatalen Auswirkungen, wie Franz-Josef Welp und andere hiesige Landwirte ihren Unmut kundtaten: „Wir können machen was wir wollen, wenn die Medien wieder eine Negativ-Schlagzeile raushauen, ist alles hin. Das ist die Erfahrung, die wir über Jahrzehnte gemacht haben“. Für Martin Bontrup stand außer Frage, dass es nur mit „hochprofessionellen“ Werbeagenturen gelingen könne, das Bild der Landwirtschaft wieder ins rechte Licht zu rücken. „Wir brauchen einen effizienten Kontrapunkt zu dem, wie Tier- und Naturschutzverbände uns in der Öffentlichkeit darstellen“. Doch das kostet viel Geld – was nicht da ist. Der Versuch, zugkräftige Werbespots in Funk und Fernsehen über eine landesweite Umlage von Landwirten zu finanzieren, ist kläglich gescheitert. In Ottmarsbocholt und der Venne hätten „noch nicht mal eine Handvoll Betriebe“ ihre Bereitschaft dazu erklärt, zeigte sich Ortslandwirt Josef Eilers sichtlich enttäuscht. „Da könnte man viel machen“, wobei er etwa an Werbeplakate an Bussen denkt.

Kein Patentrezept

Wie sollte sich der einzelne Landwirt für die Zukunft aufstellen angesichts der Diskrepanz zwischen dem Bild in der Öffentlichkeit und der Wirklichkeit auf den Höfen? Diese von Philipp Beckhove aufgeworfene Frage führte zu einer weiteren lebhaften Aussprache. „In der Beratung wird es viel komplizierter“, so Bastian Lehnert von der Landwirtschaftskammer Coesfeld. Was früher vielleicht ein Zukunftsmodell gewesen sei, nämlich die Vorteile des Münsterlandes als klimatischer Gunstregion für die intensive Fleischerzeugung zu nutzen, „ist heute kein Patentrezept mehr“.

Ganz in diesem Sinne gab es auch von Kreislandwirt Georg Silkenbömer eine klare Äußerung: „Das Blatt hat sich gewendet. Den einen goldenen Weg gibt es nicht mehr“. Er nannte es „die Krux an der Sache“, dass jeder Landwirt individuell schauen müsse, wie er das Vertrauen der Verbraucher gewinne.