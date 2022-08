Berufsparcours soll über Ausbildung informieren

Entspannte Stimmung und gute Laune herrschten beim Unternehmergrillen der Sendener Wirtschaftsförderung. „Das Ambiente im Garten der Firma WER GmbH passte hervorragend zum Format“, zeigt sich Wirtschaftsförderin Sonja Seidler, die die Veranstaltung mit Wirtschaftsförderer Niklas Esser organisiert hatte, sehr zufrieden. Etwa 90 Unternehmerinnen und Unternehmer waren der Einladung gefolgt. „Wir freuen uns über diese tolle Resonanz und wollen die Veranstaltung wiederholen“, so Sonja Seidler weiter.

Die WER GmbH ist ein Fullservice-Anbieter im Bereich Werbemittel und hat ihren Sitz am Messingweg. Die Geschäftsführer Alex Heinecke und Marc Strickrodt gaben bei einer Führung einen Einblick in das Unternehmen. Bürgermeister Sebastian Täger dankte ihnen für diesen „Blick hinter die Kulissen“ und die Gastfreundschaft. Zugleich nutzte er die Gelegenheit, um mit seinem Wirtschaftsförderungsteam über aktuelle Projekte zu informieren: Eine neue Jobbörse auf der Homepage der Gemeinde gibt Unternehmen die Möglichkeit, freie Stellen kostenfrei zu bewerben. Zudem soll ein Berufsparcours Unternehmen bei der Gewinnung von Auszubildenden unterstützen. Bei der Veranstaltung, die derzeit in Kooperation mit dem Gewerbeverein geplant wird, können Sendener Firmen sich und ihre Ausbildungsberufe Schülern präsentieren.

Alex Arend von der Firma Zmyle stellte zudem den Firmengutschein als weiteres Modul des Senden–Gutscheines vor. Dieser Gutschein ermöglicht es Firmen, den Beschäftigten steuerfrei bis zu 50 Euro monatlich oder bis zu drei Mal pro Jahr 60 Euro für besondere Anlässe zukommen zu lassen.

Nach dem informativen folgte der gesellige Teil: Bei Grillwürstchen, Antipasti und kühlen Getränken hatten die Gäste Gelegenheit zum lockeren Austausch.

Unternehmen, die sich für die Jobbörse, den Berufsparcours oder den Firmengutschein interessieren, können sich an die Wirtschaftsförderung wenden, E-Mail: wirtschaft@senden-westfalenlen.de.