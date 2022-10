Beteiligung und mehr Schutzhütten

Wie kann Senden für Kinder und Jugendliche attraktiver werden? Wie können die jungen Leute dazu motiviert werden, sich selbst mehr für ihre eigenen Belange als auch für die Gemeinde einzusetzen? Knapp 50 Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Verbänden, Institutionen, Schulen, Gemeinde, aber auch Jugendliche selbst, trafen sich am Montagabend im Rathaus, um diese Fragen zu diskutieren.

„Die Jugendlichen sprechen uns an und sagen uns, dass sie froh sind, dass sie gehört und wahrgenommen werden“, erläuterte Susanne Espenhahn, Leiterin des Bereichs Demografie, Ehrenamt, Familienförderung der Gemeinde. Der Veranstaltung sind mehrere Workshops mit Jugendlichen wie die YouComm, Besuche eines Jugendparlaments und Umfragen unter Jugendlichen vorhergegangen. Aber: „Die Nachhaltigkeit fehlt. Es gab immer gute Ideen und Impulse, aber man merkt, dass manchmal das Interesse nachlässt“, sagt Espenhahn.

Deshalb will die Gemeinde nun andere Akteure der Jugendarbeit, wie eben Schulen, Sport- und Musikvereine oder Träger von Jugendhilfeeinrichtungen, mit ins Boot holen.

Wichtige Erkenntnisse

Die wichtigsten Erkenntnisse des Abends:

In Schulen und Vereinen gibt es bereits funktionierende Formen der Kinder- und Jugendbeteiligung, etwa über Jugendausschüsse von Sportvereinen, das Jugendrotkreuz oder Schülervertretungen. Teilweise verfügen die Jugendlichen dort über ein eigenes Budget. Diese Beteiligungsformen sollen ausgebaut, vernetzt und durch die Gemeinde unterstützt werden.

Mobilität verbessern

Wenig überraschend ist Mobilität ein großes Thema. Die Anbindung nach Münster über den Schnellbus sei aus Senden heraus zwar gut. Doch die Verbindung in andere Städte und Gemeinde wie Nottuln als auch zwischen den Ortsteilen Senden ist schwierig.

Instagram-Account der Gemeinde

Die Erreichbarkeit von Kindern und Jugendlichen soll verbessert werden. Am sinnvollsten wäre hier ein eigener Instagram-Kanal der Gemeinde, der allerdings auch adäquat mit guten Inhalten in jugendgerechter Sprache betreut werden muss. Daran anschließend soll transparenter kommuniziert werden, wer bei der Gemeinde Ansprechpartner ist, wenn Kinder und Jugendliche Beschwerden oder Wünsche haben.

Mehr Treffpunkte und Orte

Es gibt den Wunsch nach weiteren Schutzhütten mit Bänken und Tischen beziehungsweise allgemein nach Versammlungsorten für Jugendliche, an denen sie etwa auch mal lauter Musik hören können, ohne Anwohner zu stören.

Attraktive Angebote

Angebote vor Ort in Form von (Wasser-)Spielplätzen, inklusiven Spielplätzen, einem Skatepark oder Outdoor-Fitness-Anlagen sollen verbessert beziehungsweise geschaffen werden.

Beteiligung verbessern

Eine Form der Jugendbeteiligung soll geschaffen werden. So können Jugendliche zum einen an politische Themen und Beteiligung an Entscheidungsprozessen herangeführt werden. Gleichzeitig gibt es dadurch feste Ansprechpartner für erwachsene Politiker. Gerade projektbezogene, etwa in Form eines Jugendtags, zu dem dann auch alle Vereine und Verbände einladen, scheint vielversprechend.

Präsentation und Arbeitskreis

Wie genau es nun weitergeht, ist offen. Eine Gruppe von Jugendakteuren sowie Vertretern der Gemeinde wird die Ergebnisse des Abends noch mal detaillierter dokumentieren und aufarbeiten. Neben der Präsentation dieser Ergebnisse in großer Runde hofft Espenhahn, dass sich ein Arbeitskreis bildet, der an konkreten Ideen arbeitet. Vereinzelt zeigten Teilnehmer am Montagabend dazu Interesse.