Betrieb wird langsam hochgefahren

Margret Uhlig zog als erste Bewohnerin ins neue Altenheim. Von ihrem Fensterplatz beobachtet sie gerne Vögel am Futterhäuschen. Der Blick in den Wald aus der noch unbewohnten oberen Etage kann sich auch im Februar sehen lassen. Die Bezeichnung „Am Waldweg“ für diesen Wohnbereich passt. Der Blick in den Wald aus der noch unbewohnten oberen Etage kann sich auch im Februar sehen lassen. D

„Ich war die erste Bewohnerin“, berichtet Margret Uhlig. Von ihrem Sitzplatz im Erdgeschoss des neuen Seniorenheims blickt Margret Uhlig nach draußen. Fast direkt am großen Fenster lockt ein Futterhäuschen Vögel an. Die fast 97-Jährige, die aus Dorsten kommt und Angehörige in Senden hat, nimmt regen Anteil am munteren Treiben in der Einflugschneise zum Futterhaus. Die bald zehn Lebensjahrzehnte merkt man ihr nicht an. Sie verrät ihr Rezept dafür: „Eine positive Lebenseinstellung, täglich ,Radfahren‘ im Bett und viel Spazierengehen.“

Zwei von drei Wohnbereichen sind belegt

Nach dem Tod ihres Ehemannes lebte Margret Uhlig zunächst alleine. Als sie daheim stürzte und ins Krankenhaus musste, begann die Suche nach einem Heimplatz. Seitdem sie im Juni 2021 in das neue Altenheim Maria Euthymia gezogen ist, füllte sich das Haus nach und nach.

„Aktuell haben wir 47 Bewohner. Damit sind zwei von drei Wohnbereichen belegt“, berichtet Natalie Asser. Sie leitet die Einrichtung seit dem 1. Februar, als sie offiziell die Nachfolge von Sabine Neumann antrat. Zuvor war die 28-Jährige stellvertretende Leiterin. Nach dem Studium der Sozialen Arbeit an der FH Münster hatte sie bereits in zwei Einrichtungen Berufspraxis im Sozialdienst gesammelt.

Ab März können weitere 22 Senioren in das zweite Sendener Heim einziehen. „Wir haben den Betrieb bewusst nach und nach hochgefahren. Schließlich müssen wir für jeden Neuzugang einen Pflegeplan erstellen. Alle müssen sich eingewöhnen – und wir haben Fragen wie die Medikation zu klären. Das benötigt Zeit“, erklärt Natalie Asser. Das gilt auch für die Einarbeitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflege- und Sozialdienst sowie im Hauswirtschaftsbereich. Mittlerweile arbeiten 50 Menschen im neuen Heim.

Schwierige Suche nach Personal

Die Suche nach Personal sei aufgrund des Fachkräftemangels gerade in der Pflege schwierig, aber schon zum Teil erfolgreich gewesen, so Asser. Sie hofft stark auf weiteren Zuwachs im Team. Vor der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist der Leiterin nicht bange. Denn fast alle Beschäftigten sind geimpft.

„Nicht einfach“ sei die Startphase unter Corona-Bedingungen. „Der Aufwand ist höher als in normalen Zeiten.“ Erfreulicherweise habe es aber bisher keinen Corona-Ausbruch gegeben. Und im Vergleich zum ersten Lockdown vor zwei Jahren sei ja viel mehr möglich, findet Natalie Asser. Vor allem dürfen die Bewohner wieder Besuch empfangen. Doch derzeit muss jeder Besucher einen aktuellen Test nachweisen – außerdem wird am Eingang Fieber gemessen.

Die drei Wohnbereiche werden ihren Namen gerecht. Sie heißen „Am Ufer“, Am Feldweg“ und „Am Waldrand“ – in der Reihenfolge vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss. Gemälde mit dazu passenden Naturmotiven verschönern die Etagen. Das wirkt freundlich und macht die Orientierung auf den Fluren sowie in den Gemeinschaftsbereichen einfacher, in denen sich die Bewohner treffen und die Mahlzeiten einnehmen können. Das Essen kommt aus der Küche des nahen Altenheims St. Johannes.