Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall

Zu einer Freiheitsstraße von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung wurde der Verursacher eines tödlichen Unfalls vor dem Amtsgericht Coesfeld verurteilt. Der Unfall hatte sich am 3. Oktober 2020 in der Sendener Bauerschaft Wierling ereignet.

Es war eine fröhliche Grillparty, die am 3. Oktober 2020 in der Sendener Bauerschaft Wierling auf der L 844 in einem tödlichen Unfall endete. Wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung in drei Fällen und fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung hat das Amtsgericht Coesfeld in einem sechsstündigen Strafprozess am Donnerstag einen Coesfelder zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.