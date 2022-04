Bischof Felix Genn besucht St. Laurentius

Der münsterische Bischof Dr. Felix Genn wird am Samstag (9. April) Senden besuchen und erstmalig in seiner Amtszeit eine Heilige Messe in St. Laurentius feiern. Sie beginnt um 18.30 Uhr und wird als Vorabendmesse von Palmsonntag gefeiert, in der der Bischof auch die Palmzweige segnet.

„Für uns ist dieser Besuch eine große Freude. Es zeigt, dass der Bischof gerade in diesen herausfordernden Zeiten gerne zu den Menschen in der Gemeinde kommt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Pfarrer Dr. Rothe. Zu der Heiligen Messe sind alle Sendener eingeladen. Aufgrund der Corona-Situation kann es im Anschluss der Messe nur zu einer Begegnung im kleineren Kreis kommen. Bischof Genn wird mit dem Seelsorgeteam und Vertretern der Gremien ein Gespräch führen, um sich über die besondere Situation der Pfarrei St. Laurentius und die Anliegen der Menschen zu informieren. Für die Messe ist keine Anmeldung erforderlich.