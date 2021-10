Bleistifte tanzen zur Musik

Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn gastieren mit der Musik-Revue „Ein rätselhafter Schimmer“ am 29. Oktober (Freitag) in der Steverhalle in Senden. Dabei handelt es sich um ein besonderes Zusammenspiel zwischen Musik und Malerei.

Revue „Ein rätselhafter Schimmer“ in der Steverhalle

Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn gastieren am 29. Oktober (Freitag) in der Steverhalle mit ihrer Show „Ein rätselhafter Schimmer“.

Zu einer ganz besonderen und ungewöhnlichen Veranstaltung lädt das Kulturamt der Gemeinde Senden am 29. Oktober (Freitag) in die Steverhalle ein. Um 20 Uhr gastieren dort Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn mit der Musik-Revue „Ein rätselhafter Schimmer“.

Eine lockende Stimme, ein flotter Bass, ein swingendes Klavier. Das ist Musik, zu der die Füße tanzen wollen – wie auch die Pinsel. Und das tun sie tatsächlich. Live vor den Augen der verblüfften Zuschauer zaubern sie im Takt ein ebenfalls ausgelassen tanzendes Paar auf die weiße Leinwand. Die Pinsel werden virtuos geführt von Robert Nippoldt und sind nicht die einzigen Zeichen-Werkzeuge, die in diesem besonderen Zusammenspiel von Musik und Kunst ihren Auftritt haben, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturamtes.

Mit Kreide, Bleistift und Tusche wird in wenigen Augenblicken das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut und die Gedächtniskirche bekommt ihr Dach zurück. Dank Kamera und Großprojektion sind die Zuschauer ganz nah dran – an jedem Strich, den die Künstlerhand mit lässiger Eleganz zu Papier bringt.

Dabei sind die während der Schau an die Leinwand projizierten Zeichnungen nur ein Teil des vielfältigen Repertoires. Eindrucksvoll entsteht – in perfekter Symbiose von Ton, Schauspiel und Bild – eine Scherenschnitt-Inszenierung der brechtschen Seeräuber-Jenny. Die Comedian Harmonists zerlegen in sicht- und hörbarer Ekstase einen Konzertflügel. Man flaniert wachen Auges durch die Hauptstadt und mit einer Slapstick-Nummer wird den Anfängen des Tonfilms gehuldigt.

Erstaunlich auch, wie man in nur drei Minuten sämtliche Kanzler der Weimarer Republik kennenlernen kann. Das alles wird belebt, kommentiert und inspiriert durch die drei Musiker des Trios Größenwahn, die mit Verve und Humor den Klassikern der damaligen Zeit neues Leben einhauchen. Selbst ein original antikes Tasteninstrument erlebt unter den flinken Händen von Sängerin Lotta Stein einen überraschenden zweiten Frühling.

Es ist das Lebensgefühl einer besonderen Stadt zwischen den Weltkriegen, dem sich die vier stilecht gekleideten Künstler an diesem Abend verschreiben. Ein Berlin, das nichts von seinem Charme verloren hat und das Publikum mit offenen Armen empfängt. „Folgen wir dieser Einladung, werden wir am Ende dieses vergnüglichen Ausflugs einen Schimmer davon haben, wie es sich damals – in den wilden Zwanzigern – angefühlt haben mag“, lädt das Kulturamt zum Besuch ein.

Eintrittskarten für die Musikrevue „Ein rätselhafter Schimmer“ zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, sind über die Internetseite www.senden-westfalen.de erhältlich.