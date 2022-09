Blick in die Geschichte geöffnet

Spannende Einblicke in die Geschichte öffneten Heimatverein Senden im Alten Zollhaus und der Schloss-Verein im Schloss am „Tag des offenen Denkmals“. Neben Führungen und lebendigen Erläuterungen beeindruckten in beiden historischen Gebäuden Video-Installationen.

Die besondere Schlossführung lockte vor allem am Nachmittag zahlreiche interessierte Besucher an.

Ein spannendes und unterhaltsames Programm lockte am Sonntag zahlreiche Besucher an, um sich auf die kulturelle Spurensuche in Senden zu begeben. Unter dem Motto „Kultur-Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ konnten Interessierte am bundesweiten „Tag des offenen Denkmals“ auf unter-schiedliche Art und Weise in Vergangenheit und Gegenwart des Schlosses sowie des Alten Zollhauses eintauchen.

Künstlerisch gestaltete Videoinstallationen

Ein besonderes Highlight waren die Videoinstallationen der niederländischen Künstlerinnen Krista Burger und Mirka Farabegoli, welche am Schloss sowie am Alten Zollhaus für Besucherandrang sorgten. Auf mehreren Leinwänden gaben die Künstlerinnen in aufwendig gestalteten Arbeiten jeweils einen Einblick in die zeitgeschichtliche und kulturelle Identität der Gemeinde Senden und ihrer Menschen. Das Besondere: Das Bildmaterial stammt nicht nur aus lokalen Archiven, sondern auch von vielen Sendener Bürgern privat. „Wir haben circa vor einem halben Jahr einen Aufruf an die Leute gestartet, vorhandenes historisches Bildmaterial für das Kunstprojekt zur Verfügung zu stellen“, berichten Klaus Ehr und Karl Schulze Höping vom Heimatverein Senden. „Dass dabei so viel Material zusammengekommen ist, freut uns natürlich sehr.“

Die Künstlerinnen Krista Burger (3. v.r.) und Mirka Farabegoli (4. v.r.) zusammen mit den Organisatoren der Filminstallationen vom Heimatverein Senden (v.l.): Franz-Josef Ermann, Karl und Elisabeth Schulze Höping, Klaus Ehr und Heinz-Albert Koke Foto: Julian Wortmann

Gemeinsam mit den Organisatoren Anja Kreysing und Helmut Buntjer vom Münsteraner Label „Schwarz-weiß ist die bessere Farbe“ sowie dem Heimatverein haben Krista Burger und Mirka Farabegoli Filmmaterial aufbereitet und in ihrer ganz eigenen, kreativ freien Interpretation präsentiert. Bei ihrer Arbeit habe sie dabei vor allem die Mystik der einzelnen Aufnahmen beeindruckt. „Es ist unheimlich spannend, sich zu fragen, was hinter den einzelnen Aufnahmen stecken könnte“, so die Medienkünstlerinnen, die sich sichtlich über das große Besucher-Interesse freuten.

Verständlich erklärte Führungen

Zusätzlich zu den Videoinstallationen im Alten Zollhaus und Schloss bot der Schloss Senden eV. als weiteres Highlight eine spezielle Führung passend zum Tag des offenen Denkmals unter der Leitung von Dr. Franz Waldmann an, die ebenfalls auf großes Interesse unterschiedlicher Altersgruppen stieß. „Ein derartig historisches Gebäude erzählt immer eine Geschichte – ihre Spur zu finden, ist unsere Aufgabe“, so Waldmann.

Die besondere Führung konzentrierte sich vor allem auf den Bauhistorischen Hintergrund der einzelnen Schlossgebäude, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten errichtet wurden. Waldmanns Appell: „Wir wünschen uns, dass die Menschen in der Umgebung das Schloss als solch wertvolles Denkmal wertschätzen“. Allein an der zweiten Führung um 15 Uhr nahmen über 50 Interessierte teil. Einer von ihnen ist Torsten Verhylsdonk, der mit seiner Frau extra aus dem Ruhrgebiet angereist war. „Wir haben über die Webseite des Tags des offenen Denkmals über das Schloss Senden erfahren“, erzählt er. „Da haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal ein Schloss im schönen Münsterland an“. Besonders interessant waren für das Ehepaar die Details zur Baugeschichte während der Führung: „Es ist einfach unheimlich spannend zu sehen, wie die verschiedenen Epochen sich in den einzelnen Schlossgebäuden widerspiegeln und zusammenlaufen“. Auch Gisela Mönninghoff aus Soest hat die besondere Führung zum Tag des offenen Denkmals sehr gut gefallen: „Wir haben über Freunde vom Schloss vorgeschwärmt bekommen und wollten uns heute am Tag des offenen Denkmals einmal selbst ein Bild machen“. Ihr Fazit: „Eine wirklich schöne, verständlich erklärte Führung, die einen das Gebäude mit ganz anderen Augen sehen lässt“.

Sponsoren für Schlossfenster gesucht

Für die Pause vom Kulturtreiben sowie die passende Stärkung sorgte zudem das „Baustellencafé“. Die Ein-nahmen kommen dem Schloss Senden e.V. zugute, um anstehende Projekte, wie etwa die Restaurierung des Mannenhauses, zu unterstützen. Aktuell sucht der Verein großzügige Förderer, die jeweils eines der 17 bestellten Fenster für die Fassade des Mannenhauses spenden. „Wir freuen uns über jede einzelne Spende, denn am Ende ist das Schloss ein Denkmal von Bürgern für Bürger“, so Waldmann.