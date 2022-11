Blühende Oasen gestalten

Wie Gartenbesitzer mit einfachen Mitteln etwas gegen das Insektensterben machen können – und gleichzeitig einen wunderbar blühenden Garten anlegen können. Darum geht es in einer Ausstellung des Biologischen Zentrums Kreis Coesfeld, die jetzt im Sendener Rathaus zu sehen ist.

„Wir freuen uns, dass wir die Ausstellung auch in Senden präsentieren können“, betonen Dr. Rolf und Ilka Brocksieper vom Trägerverein des Biologischen Zentrums. Das Ehepaar hat maßgeblich an den Inhalten der Ausstellung mitgearbeitet. „Wir möchten dazu anregen, sich mit diesem wichtigen Thema zu befassen. Wer offene Augen hat, sieht doch, dass es zum Beispiel immer weniger Schmetterlinge gibt. Dabei kann jeder Gartenbesitzer etwas tun, um die Situation zu verbessern“, sagt Dr. Rolf Brocksieper. Der Vorsitzende des Vereins hat die meisten Fotos selbst aufgenommen. Sie sind in Lüdinghausen, Senden und der nähren Umgebung entstanden und zeigen eine enorme Vielfalt von Pflanzen und Insekten.

Klima und Artenvielfalt profitieren

Die Fotos und Erläuterungstexte zeigen wie man der so wichtigen Insektenwelt durch die richtige Bepflanzung zu jeder Jahreszeit Angebote machen kann und gleichzeitig etwas fürs Auge erhält. „Keine Schottergärten und offenen Blüten – das sind die wichtigsten Punkte. Und nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch das Klima, profitieren von insektenfreundlichen Gärten“, erklärten Ilka und Rolf Brocksieper bei der Ausstellungseröffnung.

Alle wichtigen Informationen zum Thema sind in einem Flyer nachzulesen. Gefördert wird die Ausstellung durch den Kreis Coesfeld und das NRW-Umweltministerium.

Online sind die Fotos und Texte abrufbar unter: www.biologisches-zentrum.de. Praktische Beratung und weitere Pflanzbeispiele gibt es im Biologischen Zentrum, Rohrkamp 29, in Lüdinghausen.

Die Ausstellung kann noch bis zum 25. November zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden, also montags bis mittwochs in der Zeit von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr.