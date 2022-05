„Bösensell besser anbinden“

Der Bahnhof in Bösensell und die Wohngebiete in dem Ortsteilen sollen besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln angebunden werden - das fordert ein älterer Bürger. Sein Wunsch könnte bald in Erfüllung gehen.

Mit dem Bahnhof und der schnellen Anbindung nach Münster und in Richtung Dülmen/Recklinghausen hat der Ortsteil zwar eine echte Trumpfkarte in der Hand, um die er von Bahnfahrern in anderen Orten beneidet wird. Der Bahnhof liegt sogar recht nah am Ort. Doch für diejenigen, die nicht so gut zu Fuß sind, ist der Weg dorthin beschwerlich, wie ein WN-Leser bemängelt. Er hat sich deshalb auch an den Verkehrsbetrieb RVM gewandt.