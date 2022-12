Geuer International GmbH: Sanfter Übergang mit neuem Führungstrio

Ein junges Führungstrio gibt seit einigen Monaten den Takt beim Logistikdienstleister Geuer International in Bösensell an. Die neuen Geschäftsführer und Inhaber sind bereits seit vielen Jahren im Unternehmen aktiv – und freuen sich, dass ihre Vorgänger sie bei ihrer neuen Aufgabe unterstützen.

„Niemals geht man so ganz“ – dieser Schlager-Klassiker von Trude Herr passt zu dem sanften Übergang an der Führungsspitze der Geuer International GmbH. Gründer und Geschäftsführer Horst Geuer sowie Geschäftsführer Thomas van Hövell haben den Betrieb im Bösenseller Gewerbegebiet Südfeld im Sommer an drei junge Mitarbeiter übergeben. Doch die bisherigen Inhaber haben das Unternehmen eben noch nicht ganz verlassen, sondern stehen den Nachfolgern mit Rat und Tat zur Seite.