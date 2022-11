Bösensellerinnen erringen 13. Sieg

Seit nunmehr 30 Jahren schießen die Schützenvereine in der Gemeinde Senden auch einen Damenpokal aus, und zum 13. Mal ist jetzt die St.-Johanni-Bruderschaft aus Bösensell der strahlende Sieger.

Bei den Herren, die sich in ihrer Zielgenauigkeit schon seit 1975 messen, hat dieses Mal die Ottmarsbocholter St.-Johannes-Bruderschaft die Nase vorn. Für sie ist es insgesamt der fünfte Pokalgewinn. In der Einzelwertung setzten sich Marlen Lohmann (Schützenverein Schölling-Holtrup) und Jens Overbeck (Junggesellenverein Ottmarsbocholt) an die Spitze. Die Siegerehrung fand am Samstagabend im Foyer der Ottmarsbocholter Sporthalle hat. Geschossen worden war bereits einige Tage vorher auf dem Schießstand der Ottmarsbocholter Davertschützen.

Bei den Herren bewies die St. Johannes-Bruderschaft Ottmarsbocholt die beste Zielgenauigkeit und setzte sich damit souverän an die Spitze. Rechts im Bild der Vorsitzende der St.-Johanni-Bruderschaft Bösensell, Stephan Baumeister, dem als Vorjahressieger jetzt die Moderation der Siegerehrung oblag. Foto: ure

Die Damenmannschaft aus Bösensell konnte mit einem fantastischen Ergebnis aufwarten. Nur ein einziges Mal wurde in der Vergangenheit ein noch besseres Resultat erzielt. In diesem Jahr brachten 575 Ringe den Sieg. Lediglich im Jahr 2014 war eine noch um drei Ringe höhere Treffsicherheit an den Tag gelegt worden – und zwar auch von den Damen der St.-Johanni-Bruderschaft Bösensell. Dieses Mal waren es folgende Damen, welche ihren Verein abermals auf die Spitzenposition schossen: Andrea Baumeister, Maira Baumeister, Andrea Deitmar, Carolin Hüls und Sigrid Zeller. Mit ihrer Präzision schafften sie es, den Schützenverein Schölling-Holtrup, welcher von 2017 bis 2021 quasi ein Abonnement auf den Sieg gebucht hatte, zu stürzen und auf den zweiten Platz zu verweisen.

In der Einzelwertung wurde der Rechenschieber gebraucht, so eng lagen die geschossenen Werte beieinander. Jeweils mit hauchdünnem Vorsprung konnten sich Marlen Lohmann (Schölling-Holtrup) und Jens Overbeck (Junggesellenverein) behaupten. Foto: ure

Bei den Herren konnte sich die St.-Johannes-Bruderschaft Ottmarsbocholt acht Jahre nach ihrem letzten Sieg jetzt erneut den Pokal greifen. Dieses Mal waren es folgende Schützen, die den Wettkampf zu ihren Gunsten entschieden: Thomas Hillmoth, Markus Kegel, Elmar Kock, Markus König, Josef Lindfeld und Carsten Schmidt. 715 Ringe bedeuten einen deutlichen Vorsprung zum Vorjahressieger aus Bösensell, der bei 709 Ringen dieses Mal mit Platz zwei Vorlieb nehmen musste.