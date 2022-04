Brennende Fragen ums Ankommen

„Ankommen“ heißt eine von der Flüchtlingshilfe Senden initiierte Aktion für ukrainische Flüchtlinge. Freiwillige Helfer der Flüchtlingshilfe, der evangelischen Kirche, der Tafel und der Kleiderkammer hatten ein Treffen vorbereitet und am Samstag dazu erstmals ins katholische Pfarrheim eingeladen. „Das Kennenlernen, der Austausch und der Aufbau eines Netzwerks standen dabei im Mittelpunkt“, wie Lothar Kern von der Flüchtlingshilfe berichtet.

Viele der in Senden lebenden Flüchtlingsfamilien waren gekommen. Nach Auskunft der Gemeinde sind derzeit 155 Geflüchtete aus der Ukraine in Senden bekannt – darunter 56 Kinder und Jugendliche. Die meisten von ihnen sind vorläufig registriert. Ähnliche Veranstaltungen wie die in Senden waren bereits im Laufe der Woche für die in Bösensell und Ottmarsbocholt lebenden Ukrainer mit Erfolg durchgeführt worden.

Pünktlich zum orthodoxen Osterfest konnten die Flüchtlinge in Senden zusammen mit ihren Gastfamilien bei Kaffee und Kuchen Kontakte zu anderen ukrainischen Familien und zur Flüchtlingshilfe knüpfen und vielleicht kurz die Grauen des Krieges in der Heimat vergessen. Pfarrer Stefan Benecke von der evangelischen Kirchengemeinde stellte mehrere neue Betreuungsangebote, insbesondere für Kinder und Mütter, im Kinderzentrum Kubuz vor.

Regelmäßiges Angebot wird aufgebaut

Am Ende dieser lockeren Kennenlernrunde waren sich die Beteiligten einig, dass dieses Angebot unbedingt in einem Rhythmus von vier Wochen wiederholt werden sollte. Lothar Kern sicherte zu, dass bei den nächsten Treffen bestimmt auch schon erste Antworten auf die brennenden Fragen wie Arbeitserlaubnis, Sprachkurse und Wohnungssuche und Ähnliches gegeben werden können.

„Derzeit ist die Situation der Flüchtlinge bis zu einer endgültigen Registrierung schwierig. So werden nach einer vorläufigen Online-Registrierung noch keine Kurse vom Bund oder Land finanziert“, sagte Lothar Kern auf WN-Nachfrage. Gleichzeitig bemühe sich die Flüchtlingshilfe darum, Sprachkurse mit Ehrenamtlichen auf die Beine zu stellen. Auch die Mennoniten-Brüdergemeinschaft sei stark engagiert. Ein Vorteil gegenüber 2015/16 sei, dass viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine private Kontakte haben, die das Einleben in der neuen Umgebung erleichtern. Zudem wechseln sie voraussichtlich ab 1. Juni in den Rechtskreis SGB II und haben damit unter anderem Anspruch auf Sprachkurse.