Bunter Budenzauber und Aktionen für den guten Zweck

Mit einem reichhaltigen Programm wartet am 3. und 4. Dezember (Samstag und Sonntag) der „Sendener Advent“ auf. Und schon am Vorabend gibt es ein Musikprogramm für den guten Zweck.

Musik, Hüttenzauber und ein nostalgisches Kinder-Karussell. Würstchen, Waffeln und Glühwein. All das und noch viel mehr können die Gäste des „Sendener Advent“ am Wochenende genießen. Am Samstag (3. Dezember) um 14 Uhr startet der Weihnachtsmarkt, den der Gewerbeverein Senden gemeinsam mit der Gemeinde organisiert. Zusätzlich haben sich die Händler besondere Aktionen ausgedacht und öffnen die Geschäfte länger als üblich. Der Weihnachtsmarkt wird Samstag erst gegen 22 Uhr enden. Am Sonntag öffnet er von 11 bis 18 Uhr, die Geschäfte sind an diesem Tag geschlossen, teilt die Gemeinde Senden mit.

Nikolaus versüßt den Weihnachtsmarkt

Von Anfang an gibt es auf der Bühne am Brunnen musikalische Begleitung. Der Sendener Musiker Eckard Lotto startet ab 13 Uhr. Auf ihn folgt ab 15 Uhr die Blaskapelle O´Tunes aus den Niederlanden. Abends, ab circa 19 Uhr, tritt der Sänger Michael Mühlmann auf, heißt es weiter.

Am Sonntag (4. Dezember) geht es ab 11 Uhr weiter. Dann macht sich auch der Nikolaus auf den Weg und verteilt Süßigkeiten an die Kinder. Ab 13 Uhr singt der Kinderchor der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule unter der Leitung von Ricarda Beckmann. Ab 15 Uhr tritt die Bläsergruppe des Joseph-Haydn-Gymnasiums auf.

Eine besondere Aktion soll am Sonntag um 15.30 Uhr am Brunnen stattfinden: Dann werden zwei Raummeter abgelagertes Eichen- und Buchenholz versteigert. Das Holz wurde von einem Mitglied des Sendener Heimatvereins gespendet. Wer den Zuschlag erhält, kann sich das Holz direkt bis an die Haustür liefern lassen, sofern der oder die Meistbietende im Ortsteil Senden wohnt. Die Einnahmen aus der Versteigerung werden an den „Hospizkreis Senden e.V.“ gespendet.

Benefiz-Veranstaltung für die Tafel

Buden, Zelte und verschiedene Verkaufsstände werden in der Eintrachtstraße, rund um den Laurentiusbrunnen und in der Herrenstraße aufgebaut. Auch die Biete wird mitgenutzt. Dort steht ein Karussell, das gerade jüngere Kinder anziehen wird. Informationen gibt es auch online unter: www.senden-westfalen.de/weihnachten.

Schon am Vorabend des Weihnachtsmarktes gibt es – wie berichtet – Programm auf der Bühne am Laurentiusbrunnen: Am Freitag um 19 Uhr startet das „1. Sendener Weihnachts-Festival“. Diese Benefiz-Veranstaltung wird vom Rotary Club Senden gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung organisiert. Das Geld, das für Eintritt und Verkauf von Getränken sowie Würstchen und Burgern bei dem Konzert eingenommen wird, spenden die Veranstalter an die Sendener Tafel. Tickets für das Weihnachts-Festival gibt es unter: www.senden-westfalen.de/ticketing