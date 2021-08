Bunter Strauß aus 111 Kursen

Insgesamt 111 Veranstaltungen – darunter 63 digitale Kurse – bietet die Volkshochschule in ihrem neuen Programm in der Gemeinde Senden an. Neben Altbewährtem findet sich viel Neues – unter anderem ein Bildungsberatungstag.

Mit dem Ende der Schulferien legt der Volkshochschulkreis Lüdinghausen sein neues Kursprogramm, das Anfang September startet, vor. Für die Gemeinde Senden sind insgesamt 111 Kurse vorgesehen, darunter zahlreiche neue Angebote in den Bereichen Sprache, Kommunikation, Gesundheit und Bewegung und politische Bildung. Neu ist außerdem die große Anzahl rein digitaler Kurse, die sich in Pandemie-Zeiten bewährt haben – 63 Veranstaltungen laden Interessierte ein, direkt von zu Hause aus am jeweiligen Kursus teilzunehmen, teilt die Volkshochschule mit.

Bewegungskurse wie Zumba® Fitness und Wirbelsäulengymnastik sorgen für das Work-out, während Angebote zu Yoga mit Klangschalen und Qi Gong entspannenden Ausgleich bieten. Kulinarische Genüsse versprechen die beliebten Kochkurse, unter anderem mit zwei Angeboten zur jüdischen milchigen und fleischigen Küche.

Informative Bildervorträge

Kurse zum Umgang mit dem eigenen Smartphone, EDV- und Büroorganisation und Kommunikationskurse schulen im privaten ebenso wie im beruflichen Kontext. Informative Bildervorträge führen Interessierte zu den kulturhistorischen Wahrzeichen des Ruhrgebiets und nach in die faszinierenden Landschaften Islands. Rechtliche Grundlagen vermitteln Vortragsangebote über Patientenverfügung und Erbrecht. In einem Pflegekurs zur Nachbarschaftshilfe in Kooperation mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz lernen Teilnehmende Pflege im häuslichen Kontext zu unterstützen.

Rechtsextremismus ist das Thema des neuen VHS-Kursleiters Peter Römer, das er in einem Vortragsangebot beleuchtet. Mit der Vortragsreihe zur Bildung für nachhaltige Entwicklung bringen Referenten der Ruhr-Universität Bochum neue Impulse mit. In Senden thematisieren die Experten das Verhältnis zwischen Mensch und Natur sowie afrikanische Sprachenpolitik.

Neben vielen Möglichkeiten Englisch, Spanisch, Italienisch und Plattdeutsch zu lernen, laden neue Schnupperkurse ein, erste Sprachkenntnisse in Dänisch und Polnisch, aber auch in Italienisch und Spanisch zu erwerben.

„Schon gelesen? Schon gehört? Wie erfahre ich, was vor Ort los ist?“ Bei einer Podiumsdiskussion in Kooperation mit der Gemeinde Senden geht es im November um den Informationsfluss zwischen Bürgerinnen und Bürgern und lokalen Akteuren.

Breites Angebot an Tagesfahrten

Ein breites Angebot an Tagesfahrten, wie beispielsweise dem Besuch der Synagoge in Köln oder zum Klimahaus in Bremerhaven, sowie einigen Mehrtagesfahrten runden das Kursangebot ab.

Neu ist ein Bildungsberatungstag am 27. August (Freitag), der über alle Kurse informiert, Einstufungen für die Sprach- und Integrationskurse ermöglicht und für Ratsuchende erste Informationen zu Bildungsurlauben und der Förderung beruflicher Weiterbildung bereithält. Der Bildungsberatungstag findet von 14 bis 19.30 Uhr in Lüdinghausen statt. Er bildet den Auftakt in das Herbstsemester, das am 6. September (Montag) beginnt. Er findet künftig einmal pro Semester statt.

Die VHS richtet das Programm nach den aktuellen Hygienestandards aus und passt die Gegebenheiten an die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen an.

Die VHS-Jahresprogramme werden am heutigen Samstag an die Haushalte im VHS-Kreisgebiet verteilt und sind an den bekannten Auslagestellen erhältlich.

Anmeldestart am 16. August

Anmeldestart ist am Montag (16. August) um 9 Uhr. Pandemiebedingt ist in diesem Jahr für alle Teilnehmenden eine Neuanmeldung zu den Kursen erforderlich. Die Anmeldung kann online auf der Seite www.vhs-luedinghausen.de, per Post oder persönlich in den VHS-Geschäftsstellen erfolgen.

Weitere Infos sind erhältlich über die Homepage www.vhs-luedinghausen.de und in der VHS-Geschäftsstelle in Senden bei Andrea Rädisch unter 02597/ 69 92 23.