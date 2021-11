Busfahren wird billiger

Das Busfahren auf den innerörtlichen Linien – also im Bürgerbus und auf der TaxiBus-Linie 612 zwischen Bösensell und Ottmarsbocholt – soll billiger werden. Auf einen Antrag der SPD hin verständigte sich der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität nach eingehender Diskussion darauf, hier die Fahrpreise generell auf einen Euro für Erwachsene (Kinder bis 14 Jahre: 50 Cent) für beliebig viele Fahrten an einem Tag abzusenken.

Umstieg auf den Bus fördern

Von einer völlig kostenlosen Beförderung, wie ihn die SPD gefordert hatte, wurde auf Anraten des Bürgerbusvereins Abstand genommen. „Man muss sich über die Konsequenzen im Klaren sein“, so hatte es Fahrdienstleiter Reinhard Stach in der Sitzung dargelegt. Dass dann nämlich öfter als bisher nicht mehr alle an den Haltestellen stehenden Fahrgäste mitgenommen werden könnten. „Das sind ganz sachliche Gründe“. Denn nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen im Bürgerbus maximal acht Personen befördert werden.

Und dann würden „da plötzlich 15 Personen stehen“, wurde dieser Gedanke von SPD-Fraktionssprecher Achim Peltzer weitergesponnen. Er hielt an einer unentgeltlichen Beförderung fest mit dem Ziel, den Pkw-Verkehr „innerhalb des Gemeindegebietes zu reduzieren und insbesondere den Ortskern von Senden zu entlasten“. Demgegenüber hielt sich die CDU an die Devise „Was nichts kostet, ist nichts wert“, weshalb ein kleiner Obolus als sinnvoll erachtet wurde. Auch damit werde „ein deutliches Zeichen“ für den Umstieg auf den Bus gesetzt. Wolfgang Dropmann (Grüne) äußerte dahingehende Bedenken, dass es in der Bevölkerung womöglich zu gewissen Irritationen kommen könne, wenn nun unterschiedliche Tarife gelten würden. „Eine einheitliche Fahrpreisabsenkung auf allen Linien, das muss unser Ziel bleiben“.

Flexticket ab 1. Januar

Die Befugnis der Sendener Kommunalpolitiker, Fahrpreise eigenmächtig festzusetzen, beschränkt sich nämlich ausschließlich „auf solche Verkehre, die komplett von der Gemeinde Senden finanziert werden“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Das bedeutet: Bei den Linien X 90, S 90, R 41 und den neuen London-Taxis besitzen sie keinerlei Handhabe, weil diese von großflächigen Tarifgemeinschaften getragen werden.

Aber auch hier tut sich was, damit die Bürger nicht mehr so tief ins Portemonnaie greifen müssen: Wie Michael Klüppels, Leiter des RVM-Verkehrsmanagements, im Ausschuss erläuterte, werde zum 1. Januar 2022 ein „8-Tage-Flexticket“ kommen. Es beinhaltet acht „24-Stunden-Tickets“, die aber nur so viel kosten wie fünf einzelne Tickets. An welchen Tagen er sie nutzt, das kann jeder Fahrgast innerhalb eines Jahres frei wählen. Ebenfalls ab Januar werden ohne zeitliche Einschränkung gültige Monatstickets im Abonnement zum gleichen Preis zu haben sein wie jene Tickets, die morgens erst ab 9 Uhr gelten. „Dadurch wird es fast 40 Prozent billiger“, versprach der Leiter des RVM-Verkehrsmanagements.