Bußgeld statt Verwarnung

Seit dem 30. Dezember ist die Fußgängerzone eingerichtet, jetzt wurde laut der Gemeinde die Beschilderung noch einmal verbessert. Auf Augenhöhe und optisch in den Weg gesetzt zeigen zwei große Schilder nun an, dass die Einfahrt in die Herrenstraße auf Höhe der Bäckerei Geiping/Reiseagentur Meimberg nur noch mit dem Fahrrad erlaubt ist. Das teilt die Gemeinde Senden mit. Genauso gilt dies in der Gegenrichtung ab Schwalbe/Niemeyers: Autos sind für den Zeitraum des Verkehrsversuchs nicht erlaubt. Lediglich Lieferverkehr und Anliefer mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen einfahren.

Diese Regelung soll zunächst bis zum 30. September gelten. Ob die südliche Herrenstraße dauerhaft eine Fußgängerzone bleibt, wird unter anderem durch die Ergebnisse mehrerer Befragungen geklärt.

Zu Beginn fuhren einige Fahrzeuge versehentlich in die Fußgängerzone, berichten Beschäftigte des Ordnungsamts und der Polizei übereinstimmend. Sie dokumentierten in den ersten Wochen viele Verstöße.

Ab sofort gibts Buß- und Verwarngelder

Wurden die Fahrerinnen und Fahrer bisher lediglich ermahnt, um den Menschen etwas Zeit zur Umgewöhnung zu geben, ändert sich jetzt das Vorgehen. Nach der Optimierung der Beschilderung werden ab sofort alle Verstöße geahndet.

Die Verwarn- beziehungsweise Bußgelder für die Missachtung der Beschilderung beginnen bei 55 Euro. Informationen zum Verkehrsversuch gibt es online unter: