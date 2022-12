Cabrio wieder frisch aufpoliert

Nach einer Renovierungsphase öffnet das Sendener Cabrio pünktlich am 2. Januar wieder. Wasserfilter und Becken wurden gründlich gereinigt, Fliesen in größerem Umfang erneuert und ein neues Kassensystem installiert.

Bei den Arbeiten im Cabrio-Bad sorgte ein Zelt dafür, dass neu geflieste Flächen im Außenbereich trocknen konnten. Innen wurde unter anderem die Treppe zur Rutsche saniert. Das Bad öffnet am 2. Januar wieder.

Die fünfwöchigen Renovierungsarbeiten im Cabrio gehen planmäßig zu Ende. „Pünktlich am 2. Januar öffnen wir wieder“, teilt Betriebsleiter Michael Siemann mit. Zusammen mit Volker Sowade, der bei der Gemeinde unter anderem für das Cabrio zuständig ist, erläutert Siemann die Maßnahmen. „Fast alles wieder frisch aufpoliert“ – so könnte man nach einem Rundgang durchs Hallen- und Freibad in der Schlussphase der Arbeiten deren Ergebnis kurz zusammenfassen.