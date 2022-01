Café am Brunnen bleibt für immer geschlossen

Das endgültige Aus für das Café am Brunnen ist beschlossene Sache. Die zahlreichen Stammgäste sind traurig, dass eine weitere Institution in der Sendener Gastronomie für immer ihre Pforten schließt. „Wir öffnen nicht mehr“, sagt Norbert Falke. Als Angestellter hat er in dem Café seiner Ehefrau Maria gearbeitet. Doch die Inhaberin kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen. Bereits seit fünf Monaten ruht der Betrieb krankheitsbedingt. Und zum Jahreswechsel haben die Falkes nun schweren Herzens endgültig aufgegeben.

33 Jahre bewirtete das Ehepaar die Kundschaft – da war es keine leichte Entscheidung, die Türen nun für immer zu schließen.

Fester Bestandteil im Ortskern

Mit gerade erst 22 Jahren hatte sich die Inhaberin selbstständig gemacht und am 27. Oktober 1988 in dem Neubau an der Eintrachtstraße das erste Mal ihr eigenes Café geöffnet. Bekannt war es für seine Torten, die gut gemeinten Portionen und die besondere Hingabe der Betreiber. Dadurch wurde das Café für viele Sendener und auswärtige Gäste zu einem festen Bestandteil im Ortskern.

Regelmäßig beteiligte sich das Café auch an den Veranstaltungen der Gemeinde – sei es mit 1000 belegten Schnittchen für den Neujahrsempfang, beim Lichterfest oder mit einem Stand auf dem Sendener Weihnachtsmarkt am Brunnen.

Der 140 Quadratmeter große Gastraum soll weiterhin gastronomisch genutzt werden. Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde ist bei der Suche nach einer künftigen Nutzung eingeschaltet.

Das Ehepaar Falke bedankt sich bei seinen Gästen sowie bei allen Mitarbeitern und Partnern für die Treue in den vergangenen Jahrzehnten.

Norbert Falke weist darauf hin, dass noch Gutscheine im Umlauf sind. Für die Rückerstattung werden Besitzer gebeten, sich telefonisch unter 0 25 97 / 4 17 zu melden.