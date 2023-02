Campingplatz punktet mit Badestelle und Bootsliegeplatz

Nicht nur Dauercamper oder Durchreisende – etwa aus Skandinavien – schätzen den Sendener Campingplatz am Kanal. Mit Badestelle und Bootsliegeplatz bietet der Platz, den ein neues Pächterpaar übernommen hat, (Kurz-)Urlaubern Erholungsmöglichkeiten. Die Anlage ist über lange Wochenenden oft ausgebucht.

Fühlen sich wohl in Senden: Frank und Helga Nickel (v.l.), die als Pächter den Campingplatz Kranencamp betreiben, sowie Horst und Brigitte Adorf, die mit den Vierbeinern Milow und Fietje ihre Freizeit an der Alten Fahrt verbringen.

Wenn Frank und Helga Nickel auf Campingplätzen unterwegs waren, tauschten sie im Kopf oft die Rollen: vom Gast zum Betreiber. Das Ehepaar ist viel rumgekommen, die Suche nach einem Platz mit Jachthafen führte die beiden nach Senden. Dass sie an der Alten Fahrt dauerhaft vor Anker gehen würden, war zuerst nicht klar. Inzwischen haben sie am „Kranencamp“ sogar auf der Kommandobrücke Platz genommen, sich einen „beruflichen Lebenstraum“ erfüllt. „Davon haben wir immer gesponnen“, sagt der 62-jährige Ehemann. Traumhafte Grundlagen bietet der Kranencamp durchaus. Denn er punktet mit der Lage an einer Wasserstraße samt Marina und der Nähe zu Münster und Lüdinghausen.