Mit dem Baubeginn der neuen Räumlichkeiten für die Caritas-Tagespflege und die Caritas-Sozialstation am Grete-Schött-Ring (WN berichteten) hat Bianca Becks-Maier die Leitung der Sozialstation übernommen. Sie folgt auf Galina Dolheimer, die ab sofort die Rolle der stellvertretenden Pflegedienstleitung übernimmt. Für die kommenden Jahre bis zu ihrem geplanten Ruhestand wird Galina Dolheimer die neue Leiterin mit ihrem Erfahrungsschatz unterstützen und die geplanten Entwicklungen begleiten, teilt der Caritasverband mit. Insgesamt 14 Plätze wird es in der neuen Tagespflegeeinrichtung geben.

Galina Dolheimer hat die Sozialstation Senden, die in der Alten Brennerei an der Münsterstraße beheimatet ist, in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut und weiterentwickelt. „Wir schätzen es sehr, dass wir auf diese wertvollen Erfahrungen in unserer zukünftigen Arbeit zurückgreifen können“, erklärt Doris Hinkelmann, Ressortleitung Pflege & Begleitung beim Caritasverband, laut Pressemitteilung.

Bedarf an Pflegeleistungen steigt seit Jahren

In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Pflegeleistungen im ambulanten wie auch im teilstationären Bereich in Senden gestiegen. Dadurch ist auch die Sozialstation stark gewachsen, was zur Folge hatte, dass die Räumlichkeiten mittlerweile zu klein geworden sind. „Ich freue mich auf den Umzug in die neuen und größeren Räumlichkeiten“, betont Galina Dolheimer.

Bianca Becks-Maier leitete bisher die Caritas-Tagespflege in Ascheberg und bringt umfassende Erfahrung im pflegerischen Bereich mit. Das Caritas-Leitungsteam in der Stevergemeinde besteht außerdem aus zwei weiteren Mitgliedern: Christina Kuhn und Anna-Lena Sumanovic, die gemeinsam mit Bianca Becks-Maier und Galina Dolheimer die Sozialstation Senden in die nächste Phase führen werden, so der Caritasverband.