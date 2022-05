CDU und Grüne im Jubel vereint

In 17 Wahllokalen – hier das Wahllokal im DRK-Kindergarten Steverspatzen mit Wahlvorstand Hartwig Treckmann (2.v.r.) – wurde am Abend gezählt. Hinzu kamen sechs Briefwahlbezirke, die im Rathaus ausgezählt wurden.

m Sendener Rathaus gaben die Mitglieder und Anhänger der beiden Wahlsieger-Parteien CDU und Grüne am Abend nach der Landtagswahl eindeutig den Ton an und jubelten gemeinsam. Denn sie waren im Rathaus fast unter sich.

Schon als die landesweite Prognose über den Bildschirm flimmerte, kam Freude auf bei Schwarzen und Grünen. Ab 18.47 Uhr trafen die ersten Ergebnisse aus den 17 Bezirken und den Wahllokalen sowie den sechs Briefwahlbezirken ein. Und um 20.15 Uhr lag bereits das vorläufige amtliche Endergebnis für die Gemeinde vor. Die größten Gewinne verbuchten die Grünen, die ihr Ergebnis von 2017 (6,6 Prozent) ähnlich wie in ganz NRW verdreifachen konnten – und die mit 19,5 Prozent über dem Landesergebnis und mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,1 Prozentpunkten sogar die SPD als zweistärkste Kraft in Senden überholen konnten.

„Wir freuen uns sehr über dieses tolle Ergebnis – vor allem auch, weil damit unser Kandidat Dennis Sone über die Liste in den Landtag einzieht“, sagte Berthold Rieger, Vorstandssprecher der Grünen. „Wir haben im Wahlkampf an vielen Haustüren geklingelt und haben sehr viel positive Reaktionen bekommen“, sagte Rieger. Er wünscht sich in Düsseldorf eine Koalition, in der möglichst viele grüne Positionen – vor allem zum Klimaschutz und beispielsweise zu den Windkraft-Abständen – umgesetzt werden können.

Für die CDU, die sich in Senden um 1,6 Prozentpunkte gegenüber 2017 auf nun 46 Prozent verbessern konnte, sagte Günter Mondwurf: „Das ist für uns ein sehr schöner Erfolg – gerade nach der Schlappe bei der Bundestagswahl. Ich freue mich auch darüber, dass Dietmar Panske, der bei uns sehr präsent war, wieder das Direktmandat im Wahlkreis holen konnte“, sagte der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, der auch den Grünen zu ihrem Erfolg gratulierte. Den Auftrag zur Regierungsbildung sieht Mondwurf eindeutig bei den beiden Wahlgewinnern.

Dass die SPD unter dem derzeit negativen Bundestrend gelitten habe, räumte der Ortsvereinsvorsitzende Jan-Peter Klingelhöfer ein. „Das ist ein bitteres Ergebnis für uns, das wir in Ruhe analysieren müssen. CDU und Grünen gratuliere ich“, meinte er. Der Einsatz der SPD im Wahlkampf habe aber gestimmt, so Klingelhöfer, der sich beim Wahlkreiskandidaten André Stinka für dessen Unterstützung bedankte. „Es ist gut, dass er über die Liste wohl wieder in den Landtag einziehen wird“, sagte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins.

Ein Ergebnis löste auf allen Seiten Stirnrunzeln aus. Auch in Senden machten mit 63,3 Prozent deutlich weniger Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch als noch 2017. Bei der letzten Landtagswahl lag die Beteiligung in der Stevergemeinde bei 71,6 Prozent.