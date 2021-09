Christopher Schulze regiert als Jubiläumskaiser

Nicht nur die gekrönten Häupter haben es herbeigesehnt: In Ottmarsbocholt wird, Corona zum Trotz, das Jubiläumsschützenfest des Junggesellenvereins gefeiert, der sein 225-jähriges Bestehen begeht und dazu das ganze Dorf sowie befreundete Vereine eingeladen hat. Mit dem Antreten auf der Horst und dem Umzug zum Kirchplatz startete das lebendige Brauchtum.

Auftakt des Jubiläumsschützenfestes der Junggesellen: Umzug durchs Dorf. Foto: ure

Und mit dem Kaiserschießen stand am ersten von drei Festtagen gleich ein spannendes Highlight an, bei dem Christopher Schulze mit Schuss 232 den Titel ergatterte. Am Samstag stehen unter anderem das Treffen mit Gastvereinen und ein großer Fahnenschlag auf dem Festprogramm, das auch den Kaiserball vorsieht. Am Sonntag wird die Festmesse auf der Horst zelebriert, das Ehrenmal aufgesucht und beim Frühschoppen zünftige Geselligkeit gepflegt.