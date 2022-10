Corona-Ausbrüche in Altenheimen

In beiden Altenheimen Sendens gibt es aktuell größere Corona-Ausbrüche. Rund 30 Bewohner befinden sich positiv getestet in Quarantäne. Für die Mitarbeiter bedeutet das eine große Belastung. Dennoch ist die Situation entspannter als früher.

In beiden Altenheimen Sendens hat es in den vergangenen Tagen vermehrt Corona-Ausbrüche gegeben. Im St.-Johannes-Altenheim seien aktuell 18 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. In der vergangenen Woche waren es über 20, berichtet Jörg Beerhorst, Einrichtungsleiter des St.-Johannes-Altenheims. Im Schwester-Euthymie-Altenheim werden aktuell zwölf positive Fälle unter Bewohnern gezählt.

Die Corona-Welle sei in der vergangenen Woche am größten gewesen, aktuell klinge sie bereits wieder ab. „Viele Bewohner müssten diese Woche aus der Quarantäne rauskommen“, hofft Beerhorst.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten die Ausbrüche einen großen Mehraufwand. „Wir halten uns an die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung“, sagt Beerhorst und erläutert, dass die positiv getesteten Bewohner in Einzelzimmern in Quarantäne kommen, Mitarbeiter zusätzliche Schutzmaterialien wie Kittel und FFP2- oder FFP3-Masken tragen und alles noch gründlicher als sonst desinfiziert wird. „Wir versuchen die Bereiche zu trennen, aber das ist nicht leicht“, so Beerhorst.

Hohe Belastung für Mitarbeiter

„Auch Mitarbeiter sind schon positiv und müssen in Quarantäne, auch wenn sie fast keine Symptome haben“. Dadurch falle wichtiges Personal aus, doch „die Bereiche helfen sich untereinander aus“. Wem es gut gehe und wer noch arbeiten dürfe, der unterstütze die anderen Abteilungen.

Dennoch sei die Belastung hoch. „Die Mitarbeiter bekommen jetzt bei uns ein Frühstück. Wir wollen einfach etwas Wertschätzung zeigen“, betont Beerhorst, der auch berichtet, dass die Mitarbeiter zwischendurch ab und zu Mal einen Tankgutschein oder einen Amazon-Gutschein geschenkt bekommen. Es sei in einer solchen Situation „nicht selbstverständlich“, dass die Mitarbeiter trotz der hohen Belastung über ihre eigentlichen Bereiche hinaus mithelfen. Auch bekommen die Pflegekräfte in diesen Tagen einen Corona-Bonus in Höhe von 550 Euro ausgezahlt.

„Der große Vorteil ist, dass die aktuellen Varianten viel harmloser sind als früher“, sagt Beerhorst. Den meisten Bewohnern gehe es relativ gut, viele hätten nur leichte Symptome. „Eine Dame musste mit Atemwegsproblemen ins Krankenhaus, aber sie war vorher schon recht angeschlagen.“

Im Vergleich zu den Vorjahren seien solche Corona-Ausbrüche entspannter. Die Altenheime werden nicht mehr komplett für Besucher geschlossen, abseits der positiv getesteten Bewohner geht das alltägliche Altenheim-Leben weiter.

Alltag kehrt trotz Corona-Ausbruch zurück

„Wir bieten den Bewohnern an, Maske zu tragen, aber die meisten lehnen es mittlerweile ab.“ Genau wie in der Gesellschaft sei bei vielen das Verständnis dafür nicht mehr da. Gleichzeitig solle in den Altenheimen aber auch wieder weitestgehende Normalität herrschen. „Wir versuchen das Gemeinschaftsleben wieder zu aktivieren“, sagt Beerhorst. Anfang Oktober habe man etwa im Gemeinschaftssaal ein Oktoberfest für die Bewohner organisiert.

Auch abseits solcher Veranstaltungen verbringen die Bewohner wieder deutlich mehr Zeit miteinander in den Gemeinschaftsräumen. Natürlich bestehe so das Risiko „dass das rumgeht, wenn die ohne Maske beisammensitzen“, sagt Beerhorst. Doch wenn in der gesamten Gesellschaft das Alltagsleben zurückkehrt, könnten Altenheime sich davon nicht abkoppeln.

An die Besucher appelliert er, sich an die FFP2-Maskenpflicht zu halten. „In den gefährdeten Bereichen wie in Altenheimen sollte das Risiko minimiert werden“, sagt Beerhorst, der sich aber gegen eine allgemeine Maskenpflicht ausspricht.

Der aktuelle Corona-Ausbruch im St. Johannes-Altenheim sei wahrscheinlich auf die Angehörige eines Kurzzeitpflege-Bewohners zurückzuführen.