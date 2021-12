Corona bremst Kultur nicht aus

Ein Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes und der unbedingte Wille der Gemeinde, den Bürgerinnen und Bürgern in Senden ein Kulturprogramm zu bieten, haben dafür gesorgt, dass trotz Corona-Pandemie einiges gelaufen ist. Hier ein Rückblick.

Das Konzert am Kanal war eines der Highlights des Jahres.

Kultur unter den Bedingungen der Corona-Pandemie: Trotz der diversen Einschränkungen durch die notwendigen Auflagen hat das Sendener Kulturamt im jetzt zu Ende gehenden Jahr ein attraktives Angebot auf die Beine stellen und durchführen können. Dabei hatten Volker Sowade und Markus Kleymann, die beiden Verantwortlichen bei der Gemeindeverwaltung, nicht nur die Besucherinnen und Besucher im Blick, die Kultur wieder nach einer langen Winterpause erleben wollten. Sie stellten auch ein Programm zusammen, um Kulturschaffenden, aber auch Veranstaltungstechnikern und weiteren Beschäftigten in der Branche „Lohn und Brot“ geben zu können.

Entsprechend durfte die Gemeinde Senden in Kooperation mit dem Kreis Coesfeld auf ein Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes zurückgreifen, das Finanzmittel genau aus diesem Grund für Veranstaltungen in ganz Deutschland bereitgestellt hatte, erläutert die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung.

Mit Hilfe dieser Förderung konnte das Kulturamt unter anderem eine große Zaubergala, ein Konzert mit dem Liedermacher Stoppok, eine Sherlock-Holmes-Lesung mit dem „Theater Ex Libris“, ein Konzert mit den „Zucchini Sistaz“, Steffis Biergartenquiz, viele Auftritte von Kindertheatern, Familien-Zauberprogramme oder auch ein Jazzkonzert mit Matthias Beckmann anbieten – und das meistens ganz im Sinne des Infektionsschutzes unter freiem Himmel.

Das Kindertheater in Ottmarsbocholt fand unter freiem Himmel statt. Foto: Gemeinde

Im Rahmen der neu aufgelegten „Sendener Sommerbühnen“ wurden unterschiedlichste Orte bespielt – natürlich auch in den Ortsteilen Bösensell und Ottmarsbocholt. Höhepunkt war hier ohne Zweifel ein stimmungsvolles Konzert des „Magical Mystery Duos“ an der Hafenpromenade.

Nicht zu vergessen die bissigen Kabarettabende unter anderem mit Storno, Jochen Malmsheimer, Philipp Weber, Tobias Mann und Florian Schroeder, die besonders viele Zuschauerinnen und Zuschauer anzogen.

Als die Inzidenzzahlen niedriger waren, konnten auch indoor Rathauskonzerte, eine Lesung mit dem Journalisten Heribert Prantl, die Musik-Revue „Ein rätselhafter Schimmer“ oder auch eine Zaubervorstellung mit Vize-Weltmeister Wolfgang Moser angeboten werden.

Dabei war immer wieder Improvisationskunst gefragt – durch Terminverlegungen, Absagen, Rückerstattungen oder Umbuchungen von Eintrittskarten. Diese wurden – auch eine Folge der Pandemie – fast ausschließlich nur noch online über die Internetseite der Gemeinde verkauft.

Klasse: Das Konzert des Sendener Jazztrompeters Matthias Beckmann mit Band. Foto: Gemeinde

Gerne hätte das Kulturamt noch weitere Veranstaltungen mitgetragen – wie das Maifest, „Street Live“, die KulTour an der SteverLandRoute oder auch die „Sendener Feierabende“. Allerdings konnten diese aufgrund des offenen Charakters unter den Bedingungen des Infektionsschutzes nicht durchgeführt werden. „Hier besteht die Hoffnung auf ein besseres Jahr 2022“, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Insgesamt ziehen die Verantwortlichen allerdings eine positive Bilanz: „Unter den gegebenen Umständen haben wir noch ein sehr attraktives Kulturprogramm auf die Beine stellen können, das nicht nur viele Sendener Bürgerinnen und Bürger angezogen hat, sondern auch viele Auswärtige“, so das Fazit von Volker Sowade und Markus Kleymann.