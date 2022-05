Dämpfer für Windkraftnutzung in Bösensell

Das Oberverwaltungsgericht hat eine von zwei erteilten Baugenehmigungen für Windkraftanlagen in Bösensell aufgehoben. Ein Ehepaar, dessen Wohnhaus sich in 591 Meter Entfernung zum Standort der Anlage befindet, hatte gegen die Genehmigung geklagt.

Ob sich in Bösensell künftig zwei Windräder drehen werden, ist unklar. Das OVG hat eine von zwei Baugenehmigungen aufgehoben.

Der beabsichtigte Ausbau von Windenergie auf Bösenseller Gebiet hat vor dem Oberverwaltungsgericht Münster einen Rückschlag erlitten. Der für das Immissionsschutzrecht zuständige 8. Senat hob die vom Kreis Coesfeld erteilte Baugenehmigung für eine der zwei geplanten Anlagen auf.

Ein Ehepaar, dessen Wohnhaus sich in 591 Meter Entfernung zum Standort der Anlage befindet, hatte gegen die Genehmigung geklagt. Die Kläger begründeten ihr Vorgehen mit der optischen Bedrängung und die Beeinträchtigung durch Lärm, die eine Anlage mit einer Gesamthöhe von 240 Metern für sie bedeute.

Die Vorsitzende Richterin erklärte im Rahmen der mündlichen Verhandlung, dass das Gebot der Rücksichtnahme bei Bauvorhaben, das im Fall einer optischen Bedrängung einschlägig ist, ursprünglich entwickelt worden sei, um zu vermeiden, dass ein Gebäude durch ein anderes eingekesselt wird. Im Laufe der Zeit sei die Frage aufgekommen, ob das Gebot der Rücksichtnahme auch bei optischen Bedrängungen durch Windenergieanlagen Anwendung findet. „Da der Gesetzgeber uns im Stich gelassen hat, haben wir uns etwas ausgedacht“, verwies die Vorsitzende auf die vom 8. Senat entwickelte Faustformel. Demnach kann eine Anlage, die zum entsprechenden Wohngrundstück hinsichtlich der Entfernung den dreifachen Wert ihrer Höhe aufweist, immer, beim zweifachen Wert hingegen nie gebaut werden. Alles was sich zwischen diesen Werten bewegt, muss im Einzelfall entschieden werden.

Im Bereich der Einzelfallentscheidung befindet sich folglich das geplante Bauvorhaben. Da es sich nur um eine Anlage handelt und diese nur die südliche Blickrichtung der Grundstückeigentümer betrifft, gab die Vorsitzende den Klägern zu bedenken, dass der Senat die Baugenehmigung einer Windenergieanlage, die kleiner ausfallen und damit den dreifachen Höhenwert einhält, nicht aufheben würde.

An dieser Stelle schaltete sich der Prozessbevollmächtigte des beigeladenen Projektentwicklers ein. Tatsächlich gebe es den gleichen Typ in einer Höhe von 120 Metern. Das Drehen der Rotoren sei für die Kläger dann jedoch gleichermaßen sichtbar, es würde allerdings ein Minderertrag von vier Millionen Kilowattstunden im Jahr entstehen. Er regte daher an, die Rechtsprechungspraxis dahingehend weiterzuentwickeln, dass bei einer Entfernung von über 500 Metern generell keine bedrängende Wirkung mehr angenommen wird.

Diesem Vorschlag kam der Senat jedoch nicht nach. Die Faustformel habe sich in den vergangenen 15 Jahren gerade deshalb bewährt, weil sie für Behörden und Betreiber kalkulierbar sei. Ob nun die Baugenehmigung einer Windkraftanlage mit einer Höhe von nur 120 Metern beantragt wird, bleibt abzuwarten.