Dankbar sein für das, was man hat

Nach zwei Jahren Coronapause war es wieder soweit. Etwa 450 Personen sind der Einladung zum Erntedankfest auf den Hof Röhlmann in Gettrup gefolgt. Es war vor allem die gute Zusammenarbeit zwischen der Landjugend, den Landfrauen und des Landwirtschaftlichen Ortsverband, die ein solches Fest ermöglichte, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt.

„Die drei Vereine haben dem Wetter getrotzt und in den vergangenen Tagen in der Halle alles vorbereitet, wobei der Erntekranz von der Landjugend gebunden wurde und die Landfrauen den Erntedankaltar schmückten“, so die Organisatoren weiter.

Kinder gestalteten Gottesdienst mit

Der Gottesdienst begann um halb elf und wurde von Kindern der Kita St. Laurentius und der Landjugend Senden mitgestaltet. Das Jagdhornbläsercorps unter der Leitung von Markus Stutenkemper bildete die gelungene musikalische Umrahmung. In seiner Predigt machte Pfarrer Dr. Oliver Rothe deutlich, wie wichtig es sei, im Leben für das, was man hat, dankbar zu sein. Auch Gastgeber Gero Röhlmann betonte in seiner abschließenden Ansprache, dass ein gefüllter Kühlschrank nicht selbstverständlich ist und erinnerte an den bewussten Umgang mit dem, was der ländliche Raum zu bieten hat. Weiterhin stellte er heraus, dass die diesjährige Ernte trotz der Trockenheit insgesamt zufriedenstellend war – ein guter Anlass, Erntedank zu feiern. Im Anschluss hatten die Organisatoren für alle Altersgruppen das passende Programm vorbereitet: Eine Hüpfburg, leckeres Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen ließen keine Wünsche offen. Auch haben die drei Sendener Vereine sich sehr darüber gefreut, viele Familien mit allen drei Generationen auf dem Erntedankfest begrüßen zu dürfen. Viele gute Begegnungen und Gespräche rundeten ein gelungenes Fest ab.