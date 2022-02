Dankbarkeit und Freude blühen im Frühling auf

Anlässlich eines freudigen Ereignisses wie Hochzeit, Taufe oder Geburtstag habe Sendener im vergangenen Jahr 33 Obstbäume für die Jubelwiese am Hagenkamp erworben. Die Bäume sind soeben eingepflanzt worden. Auch in diesem Jahr wird die Aktion fortgesetzt.

Bis Ende Dezember 2021 konnten Sendener bei der Gemeinde ihr Interesse für einen Jubelbaum bekunden. Egal, aus welchem Anlass ein Obstbaum gepflanzt werden sollte, ob zur Hochzeit, einem runden Geburtstag oder einer bestandenen Prüfung, die Patenschaft für den persönlichen Baum konnte sogar verschenkt werden.

33 Obstbäume stehen nun bereits als Erinnerung auf der Wiese zwischen Hagenkamp und Stever und werden im Frühling erste Blüten schlagen. Sie bilden den ersten Teil der sogenannten Sendener Jubelwiese. Mit diesen Apfel-, Birnen, Pflaumen- und Marillenbäumen sind Dreiviertel der zur Verfügung stehenden Fläche ausgeschöpft.

Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten

Die Gemeinde schafft mit dieser alten Tradition eine neue, aber althergebrachte Geschenkidee, heißt es in einer Pressenotiz. Darüber hinaus leistet die neu gepflanzte Streuobstwiese einen Beitrag zum Naturschutz. So bietet schon ein einziger Apfelbaum über 3000 verschiedenen Tier- und Pflanzenarten Nahrungs- und Lebensraum. Das Obst kann in einigen Jahren entweder selbst von den Beschenkten oder anderen Interessierten geerntet werden.

Im Frühling wird es ein Pflanzfest mit allen Spendern geben. Dann wird die Streuobstwiese offiziell eingeweiht. Die Planungen laufen und der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben, so die Gemeinde. Wer demnächst einen Obstbaum verschenken möchte, kann diesen für 200 Euro kaufen. Mit dem gespendeten Geld werden nicht nur die Bäume selbst bezahlt. Darüber hinaus wird auch ein Teil der Kosten getragen, die für die Pflanzpfähle, Arbeiten wie Erziehungs- und Erhaltungsschnitte oder Gießen fällig werden.

Neue Bäume können bestellt werden

Alle Bäume, die bis zum 31. Dezember des Vorjahres gekauft wurden, werden gesammelt bestellt und im Frühjahr des Folgejahres gepflanzt. An den Bäumen kann auch eine Plakette mit einem kurzen Text angebracht werden. Rolf Wiederkehr vom „Bündnis 90/Die Grünen“, hat sich bereit erklärt, Baumbestellungen entgegenzunehmen (01 76-95 76 32 07). Neben der gewünschten Baumart kann bei ihm auch ein kurzer Text für die Baumplakette angegeben werden.

Ein für die Jubelwiese erstellter Flyer ist auf der Webseite der Gemeinde verfügbar. Er enthält unter anderem eine Liste der Baumsorten, die man auswählen kann und auch sonst alle relevanten Daten, die für eine Bestellung notwendig sind, heißt es abschließend.