50 Jahre ASV: Vorsitzender Georg Kremerskothen blickt optimistisch ins Jubiläumsjahr

Der ASV Senden gehört zu den noch relativ jungen Vereinen in der Gemeinde – und feiert in diesem Jahr doch schon seinen 50. Geburtstag. Dieses Ereignis war eines der Themen am Donnerstagabend bei der Jahreshauptversammlung (Bericht dazu folgt). Über das Jubiläum und die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren sprach WN-Lokalredakteur Thomas Fromme vor Beginn der Versammlung mit dem Vorsitzenden des ASV Senden, Georg Kremerskothen. Der 55-jährige Diplom-Betriebswirt ist Vorstandsmitglied der Volksbank Gronau-Ahaus und seit dem Jahr 2018 ASV-Vorsitzender.

Passend zum Jubiläumsjahr des ASV gibt es wieder die Möglichkeit, in größerem Rahmen zu feiern. Was planen Sie?

Georg Kremerskothen: Wir haben Samstag, den 11 Juni, zu unserem Festtag gekürt. Tagsüber von 11 bis 17 Uhr wollen wir im Sportpark einen offenen Tag mit Spielangeboten begehen. Dazu sind alle Sendenerinnen und Sendener herzlich eingeladen. Abends wird dann für die Mitglieder ab 16 Jahren eine Party in der Steverhalle stattfinden. Dazu kann jedes Mitglied eine Begleitperson mitbringen. Weitere Infos werden in den kommenden Tagen folgen.

Rückblick auf das Jahr 1972. Wie kam es zur Gründung des ASV?

Kremerskothen: Außer Fußball und Reiten gab es in Senden kaum sportliche Angebote. Uns ging es darum, neben Hallensportarten wie Handball, Turnen und Basketball auch Leichtathletik und weitere Sportarten wie Karate vor Ort anzubieten. Die wachsende Einwohnerzahl und die verbesserten Sportstättenangebote haben für ein schnelles Wachstum der Mitgliederzahlen gesorgt. Gegründet haben wir uns aus dem VfL Senden heraus. Ab 1972 wurde dort neben dem Fußball auch eine Abteilung Hallensport gegründet. Diese wuchs schnell an und so wurde die Idee eines eigenen Vereins geboren – und durch die Gründungseltern „Ingo“ Kleuter und Karl-Friedrich Träger gegründet. Erste Sportarten waren Kleinkinderturnen, Jungenturnen, Frauengymnastik und Herrenvolleyball. In den Folgejahren kamen Damenvolleyball und Handball hinzu. Und so ist der Verein stetig gewachsen und heute in zehn Sportarten unterwegs. Unser Angebot beginnt beim Kleinkinderturnen und geht bis ins hohe Alter bei der Leichtathletik oder in der Turnabteilung.

Wie ist die aktuelle Situation? Hat Corona für einen Rückgang der Mitgliederzahlen gesorgt?

Kremerskothen: Ja, Corona hat auch uns schwer getroffen. Gerade im Breitensport hat der monatelange Ausfall von Übungszeiten dafür gesorgt, dass sich viele andere Betätigungen gesucht haben. Das galt leider auch für manche Übungsleitung. In den Mannschaften ist es auch deutlich spürbar gewesen, dort hat aber der mannschaftliche Zusammenhalt viel aufgefangen. So langsam aber spüren wir, dass die Ersten zurückkehren. Von daher sind wir optimistisch, dass sich unser ASV weiterentwickeln wird.

Haben Sie zum runden Geburtstag einen besonderen Wunsch für Ihren Verein?

Kremerskothen: Gibt es einen Vorstand ohne Wünsche? Ich wünsche mir natürlich so viele Aktive wie möglich. Und zwar sowohl aktiv im Verein als Sportlerinnen und Sportler, als auch aktiv für den Verein in den verschiedensten Funktionen. Denn nur dann bleibt ein Verein lebendig und attraktiv. Und je mehr mitmachen, desto besser kann die Arbeit verteilt werden.Wenn uns das gelingt, dann bleibt der ASV auch in den kommenden Jahren eine wichtige Stütze in der Jugendarbeit und in der Gemeinde insgesamt.