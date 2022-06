Das große Leuchten im Moor

Auf eine ganz besondere Nachtwanderung im Venner Moor können sich junge und alte Naturfreunde am späten Samstagabend freuen.

Insekten-Nacht am Samstag in der Venne

Was ist zu sehen beim großen Leuchten in der Nacht im Venner Moor? Dieser Frage können Interessierte am Samstag (2. Juli) ab 22 Uhr (Treffpunkt Parkplatz Venner Moor) nachgehen. Auf den Wegen im Naturschutzgebiet Venner Moor / Kanal veranstalten das Naturkundemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld eine kostenlose Leuchtaktion. Dabei werden Insekten durch künstliches Licht angelockt, um sie zu bestimmen, den Teilnehmenden zu zeigen, sie der Datenbank Observation.org zu melden und dann wieder frei zu lassen.

„Wir möchten das Interesse an der heimischen und oft wenig bekannten Artenvielfalt wecken, die es zu schützen gilt“, sagt Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs.

Gestartet wird die Insektennacht mit einer Einführung. Danach geht es zu zwei Leuchtstationen. Mit dem Landschaftsökologen und Insektenkenner Robert Boczki können große und besonders auch kleine Insektenfreunde den Krabblern, Schwärmern und Flugkünstlern der Nacht auf die Spur gehen. Bis etwa 1 Uhr wird die Beobachtung dauern.

Das Museum weist die Teilnehmenden darauf hin, dass es sich um ein schutzwürdiges Gebiet handelt und besondere Sorgfalt bei der Veranstaltung im Umgang mit dem Gebiet und den Tieren verlangt wird. Es empfiehlt sich, eine Taschen- oder Stirnlampe und ein Handy mit der App ObsIdentify mitzubringen. Wie Menschen suchen sich auch Insekten bei Regen meist einen trockenen Unterschlupf. Daher weist das Museum darauf hin, dass die Insektennacht nur bei gutem Wetter stattfinden wird. Anmeldungen sind nicht erforderlich.