Das Lächeln der Patienten belohnt

„Wenn Menschen hier mit Schmerzen in die Praxis kommen und schon kurze Zeit später lächelnd wieder gehen, dann ist das schon ein tolles Gefühl. Dann weiß ich, dass wir wirklich geholfen haben“, schwärmt Kristin Noge von den schönen Seiten des Berufes, den die angehende zahnmedizinische Fachangestellte sich ausgesucht hat. Wobei aussuchen in ihrem Fall nicht ganz richtig ist, denn dass Kristin Noge ihr drittes und letztes Ausbildungsjahr gerade in der Praxis von Dr. Till Brauckmann absolviert, ist irgendwie ein Zufall. Oder besser gesagt einer glücklichen Fügung und der Affinität ihrer Mutter zu sozialen Netzwerken zu verdanken.

Ausbildungsplatz gewechselt

Ursprünglich wollte Noge bei der Bundeswehr eine medizinische Ausbildung absolvieren. Ihre Mutter war es dann, die die junge Lüdinghauserin damals auf die Anzeige der Sendener Zahnarztpraxis aufmerksam gemacht hat, mit der nach Auszubildenden gesucht wurde. Und auf einmal stand die Idee im Raum, zahnmedizinische Fachangestellte zu werden. Da Kristin Noge selber gar kein Konto bei diesem Kanal im sozialen Netzwerk verfügt, lief der Kontakt anfangs nur über ihre Mutter – draus geworden ist dann aber nichts, denn Kristin Noge hatte sich „im wirklichen Leben“ parallel bei einer anderen Praxis beworben und dort auch schließlich einen Ausbildungsplatz bekommen.

Zwischenmenschlich knirschte es bei ihrem ersten Betrieb allerdings. „Ich bin ein Harmoniemensch, fühlte mich da unwohl“, reißt sie die Gründe an, warum sie sich entschied, den Ausbildungsplatz zu wechseln. Und da kam ihr wieder die Sendener Praxis in den Sinn. Diesmal klappte es, und Kristin setzte ihre Ausbildung bei „B+ Dr. Brauckmann und Kollegen“ fort und will sie im kommenden Jahr abschließen.

Stück für Stück eingearbeitet

Der Gedanke an die Abschlussprüfung treibt der ruhigen Seele Noge keine Schweißperlen auf die Stirn. „Ich gehe mittlerweile mit einem Gefühl der Sicherheit in die Behandlungen, darf vieles schon alleine machen“, freut sich die junge Frau über das Vertrauen, mit denen ihr die Kolleginnen und die Zahnärztinnen und Zahnärzte der Praxis begegnen. Einige Bereiche, die insbesondere die Hygienevorschriften tangieren, bleiben bestimmten qualifizierten Kollegen vorbehalten, „aber auch hier werde ich Stück für Stück eingearbeitet und darf assistieren.“ Der theoretische Teil wird ihr zweimal in der Woche im „Lippe Berufskolleg“ in Lünen vermittelt. In der Praxis wie auch dort ist der Mangel an Fachkräften zu spüren: „Wir sind nur 13 Leute in der Klasse. Und ständig fehlt jemand, weil er in der Praxis gebraucht wird. Zweimal pro Quartal darf man das“, berichtet die 19-Jährige.

Fachkräfte dringend gesucht

Sowohl Dr. Brauckmann als auch Praxismanagerin Jennifer Riesch bezeichnen ihren Neuzugang als sehr engagiert. „Sie ist seit sehr langer Zeit die erste Auszubildende hier, aber wir werden auch weiterhin Ausbildungsplätze anbieten“, so Riesch, die in Kristin Noge einen großen Zugewinn sieht und sie gerne langfristig im Team sähe. Dazwischen steht allerdings noch die Prüfung: „Ich muss am Prüfungstag einen Zettel ziehen. Da steht dann eine bestimmte Behandlung drauf, auf die ich ganz spontan reagieren muss, alles vorbereiten und herrichten muss“, weiß Noge und sieht dem großen Tag in ihrer typischen Art ganz gelassen entgegen.

