„Das macht schon viel Spaß“

Mal was anderes als Verwaltung: 26 Beschäftigte der Gemeinde Senden waren am Wochenende im Impfeinsatz im Pop-Up-Impfzentrum in der Ascheberger Sporthalle. Und es hat ihnen Spaß gemacht, sagte etwa Simone Döhla.

26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Senden waren am Wochenende im Einsatz im Pop-Up-Impfzentrum in Ascheberg. Zufrieden mit dem Ablauf waren Nordkirchens Bürgermeister Dietmar Bergmann, Christoph Kroll, Sachgebietsleiter Soziales im Sendener Rathaus, und Sendens Bürgermeister Sebastian Täger (kl Foto unten rechts, v.r.

Wer bin ich? Angestellter der Gemeinde Senden in der Stabsstelle Kultur und Sport? Freier Mitarbeiter der Westfälischen Nachrichten in meinem Wohnort Lüdinghausen. Und heute aber freiwilliger Helfer im Pop-Up-Impfzentrum in der Ascheberger Sporthalle, die zum zweiten Mal an einem Wochenende in Betrieb geht – initiiert und getragen von den Gemeinden Ascheberg, Nordkirchen und Senden. In allen drei Gemeindeverwaltungen wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerufen, das Impfzentrum personell zu unterstützen, um möglichst viele Impfungen durchführen zu können.