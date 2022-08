„Das tut meiner Seele gut“

Die in Senden lebende Bildhauerin Uta Krüger-Plester hat für das Hospiz in Dülmen eine Skulptur geschaffen. Sie hofft, dass ihr Kunstwerk viele Menschen zum Nachdenken anregt und sie sich an diesem auch erfreuen. Doch auch ganz persönliche Erinnerungen verbindet sie mit der Skulptur.

Uta Krüger-Plester hat Skulptur an Dülmener Hospiz übergeben

Uta Krüger-Plester hat für das Hospiz Anna Katharina in Dülmen eine Bronzeskulptur geschaffen, die an den verstorbenen Leiter Martin Suschek erinnert.

Der sakrale Raum ist ihr wichtig, er bedeutet ihr viel. Etwas dafür zu schaffen, das tut ihrer Seele, wie sie sagt, gut. Uta Krüger-Plester hat sich gefreut, als die Nachfolgerin von Martin Suschek, Martina Reykowski, sie gefragt hat, ob sie anlässlich des ersten Todestages von Martin Suschek eine Skulptur für das Hospiz in Dülmen schaffen könnte. Viele Jahre hatte Suschek dieses Haus geleitet und geprägt.

Seit dreieinhalb Jahren lebt Uta Krüger-Plester jetzt in Senden – die hiesige Kunstschule leitete sie ab 1995 zehn Jahre lang. Sie mag Senden, gar keine Frage. „Die Menschlichkeit hier berührt mich.“ Doch auch Dülmen ist Teil ihres Lebens, dort hat sie ebenfalls gewohnt; dieser Stadt hat sie anlässlich der 700-Jahr-Feier eine zweiteilige Skulptur geschenkt. 2011 war das. Damals, erzählt die Bildhauerin, habe sie auch Martin Suschek kennen- und schätzengelernt; der Kontakt sei nie abgebrochen.

Uta Krüger-Plester Foto: Privat

Uta Krüger-Plester erzählt, wie sie Suschek auch zufällig immer wieder auf dem Fahrrad zum Bahnhof in Dülmen hat flitzen sehen – „er hat in Duisburg gewohnt“. Es muss immer zur kalten oder kälteren Jahreszeit gewesen sein, denn Martin Suschek habe stets einen – wehenden – Trenchcoat angehabt. Genau der „weht“ jetzt als Teil der Skulptur im Innenhof des Anna-Katharina-Hospizes in Dülmen.

Schutz und Geborgenheit

Wer die Arbeit von Uta Krüger-Plester für das Hospiz zum ersten Mal erblickt, könnte statt eines Mantels auch einen großen Flügel sehen. „Ja, das denken viele“, antwortet die Bildhauerin, angesprochen auf die geschilderte Assoziation.

Die Skulptur, sie solle „natürlich an Herrn Suschek erinnern, aber auch den Hospizgedanken einfließen lassen“. Der Trenchcoat sei ein Mantel, der Schutz biete – und Geborgenheit.

Martin Suschek habe sie kennengelernt als eine sehr herzliche, aber immer auch ein wenig rastlose Person. Er sei ein Visionär gewesen, ein guter Organisator überdies, der in die Zukunft blickte und richtungsweisend war. Über Empathie, die für die Hospizarbeit so wichtig ist, habe er verfügt. Ein Kümmerer sei er gewesen, ein herzlicher und ein humorvoller Mensch. Die Skulptur zeigt einen Arm, der weit ausgestreckt ist und energisch nach vorne zeigt – dorthin, wo es lang geht.

Mitte Juli – während einer Feierstunde, in der Martina Reykowski in den Ruhestand verabschiedet wurde und zugleich das 15-jährige Bestehen der Einrichtung offiziell im Mittelpunkt stand – hat Uta Krüger-Plester die Skulptur übergeben; Pfarrer Peter Nienhaus hat sie gesegnet. Sie hofft, dass ihr Kunstwerk viele Menschen zum Nachdenken anregt und sie sich an diesem auch erfreuen.