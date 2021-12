Das war 2021 in Senden

Ein kurioser Großeinsatz hält Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum 19. Juli in Atem: Ein 84-jähriger Bewohner des Altenheims wird vermisst. Zunächst suchen Mitarbeiter des gesamte Gebäude ab. Dann wird die Polizei um Hilfe gebeten. Als auch sie den Mann im Gebäude nicht entdeckt, wird ein Großeinsatz ausgelöst. Ein Hubschrauber, ein Suchhund, zwei Drohnenstaffeln sowie 26 Sendener Feuerwehrleute suchen das Gelände zwischen Kanal und Hof Grothues-Potthoff ab. Ohne Erfolg. Am nächsten Morgen löst sich alles in Wohlgefallen auf: Der Bewohner hatte es sich unter Bettlaken in einem Lager bequem gemacht und schlummerte friedlich – während eifrig nach ihm gesucht wurde.

Foto: Andreas Krüskemper