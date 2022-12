Das war 2022 in Senden

Auf das Jahr 2022 in Senden blicken wir in einer Bildergalerie zurück.

Einen Foto-Rückblick auf 2022 in Senden ermöglicht eine Bildergalerie.

Was für ein Jahr! Der Angriffskrieg auf die Ukraine und die Flüchtlingswelle sowie die Energiekrise und große Preissprünge in vielen Bereichen wirken sich auch auf das Leben in Senden aus. Für die Flüchtlinge gibt es viele ehrenamtliche Hilfsangebote. Neben zahlreichen Baustellen bringt 2022 viel Sonne und Trockenheit mit sich.

Ab dem Frühling erwacht nach den Pandemie-Einschränkungen das gesellschaftliche Leben. Endlich durfte wieder gefeiert werden. Neben Schützenfesten in allen Ortsteilen standen zahlreiche weitere Veranstaltungen auf dem Programm. Musik und Kultur lockten vor allem unter freiem Himmel Besucher an. Die Bilder des Jahres aus Senden sehen Sie hier in einer Bilderstrecke.