„Das Wir-Gefühl ist gewachsen“

Senden

Auf eine gute Entwicklung mit einer stark gestiegenen Mitgliederzahl blickt der Heimatverein Senden. Er feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Unabhängig davon stehen zahlreiche bewährte und einige neue Veranstaltungen im Programm. So wird am 21. Januar erstmals ein Grünkohl-König ermittelt.