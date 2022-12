Defizit steigt auf 1,5 Millionen Euro

Senden

Das Cabrio-Bad in Senden bleibt vorerst auf Sparkurs. Allein durch die Schließung des Sole-Außenbeckens wurden in einem Monat 178 000 Kilowattstunden Gas eingespart – so viel, wie neun große Einfamilienhäuser in einem ganzen Jahr benötigen. Auch die Eintrittspreise sollen zur Wiedereröffnung Anfang Januar konstant bleiben.