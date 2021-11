Den Dingen ein zweites Leben schenken

„Geben und Nehmen“ ist das Motto eines Tauschschrankes, der soeben am Pfarrheim St. Laurentius aufgestellt worden ist. Eine Arbeitsgruppe, die den Gedanken der Nachhaltigkeit in der Bevölkerung stärken möchte, hat das Projekt realisiert. Jeder kann den Schrank mit gebrauchten Dingen befüllen oder dort Abgelegtes mitnehmen.

Wer kennt es nicht? In jedem Haushalt gibt es eine Menge an gut erhaltenen Gegenständen, die einfach nur noch da sind, Platz verschwenden, zu stauben, aber nicht mehr im Gebrauch sind. Wer sie nicht wegschmeißen will, kann diesen noch nützlichen, abgelegten Dingen nun in dem neuen Tauschschrank am katholischen Pfarrheim eine neue Bestimmung geben.

„Geben und Nehmen“

„Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung – auch im privaten Bereich. Da wollen viele, die daheim immer mal wieder ausmisten, den Gegenständen gerne ein zweites Leben schenken und anderen damit noch eine Freude bereiten“, erklärt Bettina Scholz vom Ökumenischen Jugendtreff, die an der Realisierung des Projektes rund um eine Arbeitsgruppe – bestehend aus Kooperationspartnern und engagierten Bürgern – beteiligt war. Unter dem Motto „Geben und Nehmen“, das als Schriftzug oben auf dem Schrank verewigt ist, hat jeder ab Montag die Gelegenheit, den Schrank zu befüllen und darin zu stöbern. „Dann wird dieser nämlich offiziell seiner Bestimmung übergeben“, sagt Ideengeberin Paulina Schludecker. Das Konzept spiegelt den Zeitgeist wider: Das Tauschen der Gegenstände trägt zu einem ressourcenschonenden Prozess bei, da Kleidung, Elektrogeräte, Dekorationsartikel und vieles mehr so noch lange in einem Kreislauf ihren Sinn erfüllen können und nicht vorzeitig auf dem Müll landen.

Als Kooperationspartner für das Give-Box-Projekt sind neben den Ideengebern von der ersten Sendener YouCom auch das Sozialwerk St. Georg, die Agenda 21, die Pfarrei St. Laurentius, der Ortsverband der Grünen, der Ökumenische Jugendtreff, Mitglieder des Inklusionsbeirates sowie die Gemeinde mit im Boot. „Wir werden täglich einmal in den Tauschschrank schauen, um zu gucken, ob noch alles ordentlich aussieht“, erklärt Sven Hoffmann bei der ersten Befüllung des Schrankes. Nachts werde dieser abgeschlossen, fügt er hinzu. Der Schrank ist in der Winterzeit nur von 8 bis 17 Uhr geöffnet und dienstags bis 18.30 Uhr. Dann besteht die Gelegenheit, etwas hinzuhängen oder herauszunehmen.

Offizielle Einweihung am Montag

An dem Gestaltungsprozess beteiligt waren die Firma Heeren, der Architekt Eckhard Scholz sowie die Werbeagentur Ralf Grosse Schute, die die innen liegende Rückwand des Schrankes grafisch gestaltet hat.

Der „Geben und Nehmen“-Tauschschrank wird am Montag (15. November) um 16 Uhr offiziell eingeweiht. Dazu sind Interessierte eingeladen. Es wird Punsch und Plätzchen geben. Es können gerne schon Gegenstände wie Spiele, Bücher, Küchengegenstände, Deko, Kleidung mitgebracht oder aus dem erst befüllten Schrank entnommen werden.