Den eigenen Körper künstlerisch wahrnehmen

In einem besonderen Kunstprojekt haben sich mehrere muslimische Mädchen der Edith-Stein-Schule mit Themen wie Körperwahrnehmung, Mädchenrechten und Cybergrooming beschäftigt. Es ist ein Pilotprojekt, bald soll es ausgeweitet werden. Denn der Bedarf ist groß.

Projekt an Edith-Stein-Schule

Auf den ersten Blick sehen die lebensgroßen Oberkörper, die im Keller-Kunstraum der Edith-Stein-Schule in Senden liegen, fast wie echte Menschen aus. Doch gestaltet wurden sie von mehreren Mädchen unterschiedlicher Altersgruppen der Hauptschule, die in den vergangenen Wochen an einem besonderem Projekt teilgenommen haben.