Detonation reißt Anwohner aus Schlaf

Mit einem Großaufgebot an Kräften rückte die Polizei in ein Wohngebiet in Senden aus.

Die Idylle eines beschaulichen Wohngebietes mit vielen Einfamilienhäusern endet jäh - durch eine Detonation, die die morgendliche Stille zerreißt. Ausgelöst durch Spezialkräfte der Polizei, die sich Zugang zu einem Haus verschaffen. Deren Eingangstür wird weggesprent, die Beamten stürmen lautstark die Räume. Die Bewohner sollten überrascht werden - die Nachbarn wurden es am Mittwoch gegen 6 Uhr auch. Den massiven Einsatz unter Hinzuziehung von SEK-Kräften bestätigt die Kreispolizeibehörde Coesfeld auf Anfrage unserer Redaktion.

Polizeisprecherin Britta Venker ordnet den geplanten Einsatz so ein: Ein Durchsuchungsbeschluss sollte durchgesetzt werden. Und zwar mit erhöhtem Aufwand an Personal und Ressourcen. Sie seien „aufgrund der Beurteilung der Lage“ angefordert worden, so Venker. Die Hauptkommissarin der Kreispolizei Coesfeld ergänzt: „Zu unserer Unterstützung.“ Zu interpretieren ist das starke Aufgebot wohl so, dass die Polizei von einem Gefährdungspotenzial ausging, dem sie etwas entgegensetzen wollte.

„ Zu unserer Unterstützung angefordert. “ Britta Venker, Sprecherin der Kreispolizei, über den SEK-Einsatz

Großeinsatz für eine Hausdurchsuchung

Nachdem die SEK-Angehörigen, laut Nachbarn ein gutes Dutzend Uniformierte in voller Montur und mehrere Fahrzeuge, ihren Job erledigt hatten, sollen in einem zweiten Schwung weitere Polizeikräfte in dem gepflegten Wohngebiet angekommen sein. Dies deckt sich mit den Ausführungen von Venker, wonach Kripo-Kolleginnen und -Kollegen der Kreispolizeibehörde Coesfeld die Wohnung auf relevante Gegenstände hin durchsucht hätten. Nähere Angaben zum Ergebnis der mit Vorlauf geplanten Razzia macht die Sprecherin der Polizei nicht, weil deren Ermittlungsarbeit andauere. Venker bestätigt unserer Redaktion aber, dass die Beamten einen der Bewohner mit zu einer Wache genommen hätten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei die Person wieder entlassen worden.

Bisheriger Höhepunkt eines Nachbarschaftsstreits

Darüber, was vorgefallen ist, bis die Polizei mit dieser Wucht einschritt, hält sich Behördensprecherin Venker bedeckt. Dass der Polizeieinsatz wohl der bisherige Höhepunkt eines Nachbarschaftsstreits sein muss, ergibt sich aus Schilderungen im Umfeld des durchsuchten Objektes. Das haben Recherchen unserer Redaktion ergeben. Offenbar gären schon seit Langem Konflikte mit einer Wohn-Partei. Dabei soll es auch zu Bedrohungen gekommen sein. Die wiederholten Versuche der Nachbarn, den Streit beizulegen, scheiterten.

Polizei prüft weiteres Vorgehen

Mit dem Großeinsatz der Polizei, die zuvor bereits verschiedentlich vor Ort gewesen sein soll, ist die angespannte Lage wohl nicht beendet. Ohne auf den Einzelfall einzugehen, weist Venker darauf hin, dass ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht den Aktendeckel schließen. „Für uns ist das mit einer Durchsuchung nicht abgeschlossen.“ Für das weitere Vorgehen spreche sich die Polizei auch mit anderen Behörden und Institutionen ab. „Wir prüfen, wie sich das weiter entwickelt.“