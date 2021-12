„Die Friedenskirche impft“

Spontan und ohne Anmeldung zur Impfung gehen - das ist an den nächsten beiden Adventssonntagen in der Sendener Friedenskirche möglich. Insgesamt zehn Ärzte, elf medizinische Fachangestellte und 14 weitere Helfer sind in vier Schichten im Kampf gegen Corona im Einsatz. Da überwiegend der Impfstoff von Moderna zur Verfügung steht, richtet sich das Angebot in erster Linie an Menschen ab 30 Jahren.

aden zum Impfen in die Friedenskirche ein: Presbyterin Dr. Constanze Büdenbender, die Ärztinnen Dr. Maren Schöpp und Ulrike Reinke sowie Pfarrer Stefan Benecke (v.l.n.r.).

Am dritten und vierten Advent wird die Friedenskirche zu einem kleinen Impfzentrum. Jeweils von 11.30 bis 17.30 Uhr sind dort beziehungsweise im Gemeindezentrum an den nächsten beiden Sonntagen (12. und 19. Dezember) Impfungen gegen Corona möglich. Da überwiegend der Impfstoff von Moderna zur Verfügung steht, richtet sich das Angebot in erster Linie an Menschen ab 30 Jahren, für die dieses Vakzin empfohlen wird. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

„Wir sind gespannt, wie die Aktion angenommen wird“

Pfarrer Stefan Benecke blickt mit Vorfreude auf diese besondere Aktion: „Ich hoffe, dass sich einige spontan zur Impfung gegen Corona bei uns entscheiden“, betont er. „Vielleicht ja auch, weil sie im kirchlichen Umfeld besonderes Vertrauen haben“, ergänzt Dr. Maren Schöpp, die zusammen mit dem Kreis Coesfeld den Impfstoff zur Verfügung stellt.

„Wir sind sehr gespannt, wie die Aktion angenommen wird“, sagt Presbyterin Dr. Constanze Büdenbender. Als Ärztin im Ruhestand ist die Internistin ebenfalls im Einsatz.

„Im November haben wir nach dem Gottesdienst erstmals darüber gesprochen“, erinnert sich Ulrike Reinke, die als Ärztin in einer Praxis für Gastroenterologie in Warendorf arbeitet. Damit war ein Projekt der „praktischen Nächstenliebe“ auf den Weg gebracht.

Kurze Wege solzur Erst- Zweit- oder Drittimpfung

„Ich freue mich über die riesige Resonanz von Ärzten und weiteren Helfern, die diese Aktion unterstützen“, so Pfarrer Benecke. An den beiden Sonntagen werden insgesamt zehn Ärzte, elf medizinische Mitarbeiter sowie 14 weitere Helfer in vier Schichten im Einsatz sein. Dass auch viele Ärzte und andere Fachkräfte, die in Senden leben, aber in anderen Orten arbeiten, an ihrem Wohnort helfen wollen, sei als Zeichen des starken Zusammenhaltes zu werten.

Kurze Wege sollen zur Erst- Zweit- oder Drittimpfung („Boostern“) ermuntern. „Gerade zum Boostern ist der Impfstoff von Moderna sehr gut geeignet – auch für diejenigen, die ihre Erstimpfungen mit Biontech erhalten haben“, erklärt die Allgemeinmedizinerin Dr. Maren Schöpp, die im Oktober ihre Praxis in Senden eröffnet hat. Boosterimpfungen werden für die meisten Menschen fünf Monate nach der Zweitimpfung empfohlen.

In einem Einbahn-System geht es an den Adventssonntagen durch die beiden Impfstraßen mit den Stationen Anmeldung, Aufklärungsgespräch und Impfung. Wo sich sonst Jugendliche treffen, stehen am dritten und vierten Advent zwei Impfkabinen. Und natürlich gibt es Sitzgelegenheiten zum Ausruhen – bei Bedarf kann auch ein Extra-Ruheraum mit Liegen genutzt werden.

„Niemand muss befürchten, stundenlang draußen zu warten. Falls der Andrang größer werden sollte, verteilen wir Wartemarken für eine der folgenden Stunden, um die Situation zu entzerren“, erklärt Ulrike Reinke.

Auf „Zusammen gegen Corona – hier wird geimpft“ ist die Aktion in der Friedenskirche bundesweit online und in Sozialen Medien auffindbar.