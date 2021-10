Die Mobilstation wird mobil

Prototyp kommt an Mönkingheide zum Einsatz

Senden

Der Prototyp muss sich jetzt in der Realität behaupten: Die Muster-Mobilstation, die auf Sendens Rathaus-Vorplatz steht, wird verlagert und kommt am Haltepunkt Mönkingheide zum Einsatz. Der Umstieg vom Auto und Einstieg in den ÖPNV soll komfortabler werden.

Von Dietrich Harhues