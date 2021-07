Die Stimme für Senden abgeben

Mit der neu gestalteten Hafenpromenade nimmt die Gemeinde Senden an einem Wettbewerb des NRW-Bauministeriums teil. Die Bürgerinnen und Bürger sind jetzt aufgerufen, online für das Projekt zu stimmen und so das Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro für ihre Gemeinde zu gewinnen.

Foto: Dirk Frerichmann/Gemeinde